Las protestas en Perú registradas desde el jueves afectaron a un millón de pasajeros, quienes no pudieron concretar sus viajes. Las empresas de transporte interprovincial cancelaron las salidas en salvaguarda de la integridad de las personas y sus patrimonios por los paros donde exigen nuevas elecciones.

Solo este feriado largo se esperaba triplicar los ingresos de un día normal, refirió Martín Ojeda director del Consejo Nacional de Transportes Terrestres. Con la cancelación de los viajes en todo el país, cada empresa perdió el 70 % de ingresos esperados.

“Cada mes se realiza un promedio de 4 millones de viajes, y un feriado largo representa el movimiento de al menos un millón de pasajeros, cada uno de ellos gasta en boletos entre S/ 50 a S/ 100; es decir; se perdió alrededor de S/ 100 millones de soles”, precisó el dirigente.

Pero no es todo, durante los dos días de paralizaciones, las empresas de transporte interprovincial reportaron cinco ataques a sus buses. “Se reportó agresiones: más de cinco parabrisas han sido rotos, se crearon peajes paralelos donde se cobra ilegalmente”, advirtió a RPP Noticias.

Se debe declarar en emergencia la red nacional

Ayer la presidenta Dina Boluarte anunció un adelanto de elecciones para el 2024, y declaró en emergencia las zonas convulsionadas. “Esto no es suficiente, todo el país está convulsionado, la presidenta debe declarar en emergencia la red nacional”, precisó el dirigente.

Entre las personas afectadas se encuentran pacientes quienes deben realizarse controles y atenciones de salud en la ciudad de Lima; además, cargas y encomiendas que no pueden llegar a su destino.

“Es incalculable el daño que estamos recibiendo porque no es solo económico, también es la vida de los pasajeros. No solo son pérdidas materiales, también sobre salud porque hay personas que tienen que viajar para atenderse”, detalló.

Según la Policía Nacional, se confirmaron bloqueos en las regiones de Arequipa, Andahuaylas, Abancay, Barranca, Trujillo y la Merced. Los manifestantes iniciaron los bloqueos con piedras, palos y llantas desde las 9 de anoche.

“Tenemos bloqueos en Virú y en Casma, con eso no se puede entrar al Norte ni a Ancash, menos a Chimbote. Hay cierre en Barrio Chino y Expansión en Ica, no se puede entrar a Cuzco. Se cerró San Clemente y no hay ingreso a Ayacucho, hay problemas en Arequipa donde hay tres puntos de cierre”, agregó Ojeda.

En todo el Perú, 700 empresas cubren las rutas nacionales, 15 de ellas concentran el 60 % del total de la flota (8 000 unidades).

Bloqueos afecta abastecimiento en mercados

Hoy ingresaron 5 752 toneladas de alimentos al Gran Mercado Mayorista de Lima, mil menos que los últimos cuatro lunes, informó la Empresa Municipal de Mercados (EMMSA).

"Lamentablemente no podemos cubrir (los pedidos) porque están bloqueadas las carreteras por las protestas que hay y la mercadería no ha entrado a su hora, ha entrado a deshora a las 4 de la mañana, cuando tenía que ingresar a las 10 u 11 de la noche", comentó una comerciante de ají limo a RPP Noticias.