¿Qué país prefirió los nacimientos peruanos esta Navidad?

La exportación de nacimientos peruanos se recupera y los favoritos en el extranjero se confeccionan en Lima, Callao y Ayacucho.

Este año, los nacimientos peruanos llegaron a los hogares de 17 países, y alcanzaron una venta de US$ 549 601 entre enero a octubre de este año. Esto representa un crecimiento de 11 % a comparación del mismo periodo del 2022, informó la Gerencia de Manufacturas de la Asociación de Exportadores (ADEX).

Los datos de este año son importantes pues representan un crecimiento consecutivo durante tres años, mostrando poco a una recuperación, si se tiene en cuenta la caída de 44 % registrada por pandemia el 20202.

“Luego de caer -44 % en el 2020 (US$ 365 mil141), se recuperaron en el 2021 (US$ 393 mil 176) con un incremento de 7.7 % y en el 2022 (US$ 494 mil 015) con 25.6 %. Sin embargo, se debe precisar que el monto de este año (US$ 549 mil 601) aún sigue lejos de su récord histórico logrado entre enero y octubre del 2018 (US$ 924 mil 987)”, informó la asociación.

¿Pero a qué países llegaron nuestros nacimientos?

Italia fue el país con mayor concentración de nacimientos peruanos, esta nación concentró el 34 % del total al demandarlos por US$ 188 mil 748; aunque registró un retroceso de -3.6% en relación al mismo periodo del año pasado.

En segundo lugar se ubicó EE.UU. con US$ 134 mil 259 y un aumento de 7.7%, representando el 24% del total. Completaron el top ten Francia, Alemania, Puerto Rico, España, Panamá, México, Bahamas y Canadá. Llegaron a un total de 17 países.

¿Cuáles fueron los más aclamados?

Según Adex, las estatuillas y demás artículos para adornos de cerámica concentraron el 80%, incluyen los nacimientos de cerámica, de mate burilado, adornos de cerámica, nacimientos en botellas de vidrio, entre otros, los cuales provinieron principalmente de Lima, Callao y Ayacucho.

Otras fueron las demás materias vegetales o minerales para tallar, artículos para fiestas de Navidad y las demás manufacturas de cerámica, las cuales representaron el 7.5%, 5.3% y 3.8%, de forma respectiva.