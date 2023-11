Envíos a la Unión Europea alcanzaron los US$ 58 397 millones en la última década

Durante el 2022, las exportaciones peruanas no tradicionales a la UE significaron el 50.3% del total de envíos a esta zona del mundo.

Entre el 2013 y 2022 los envíos peruanos a la Unión Europea alcanzaron los US$ 58 mil 397 millones. El comercio ha podido dinamizar el intercambio de alimentos, en los cuales se destaca la exportación de paltas y arándanos.

Por datos de la Asociación de Exportadores (Adex), los principales destinos europeos que recibieron nuestros productos son: Países Bajos, España, Alemania e Italia.

El 2022 se registró un superávit para Perú

Para el 2022 la balanza comercial culminó el año con un superávit de US$1,890 millones para Perú, ya que las exportaciones alcanzaron US$ 6 685 millones y las importaciones crecieron a US$ 4 795 millones.

“El año pasado sumaron US$ 6 mil 675 millones y en el periodo enero- septiembre del 2023, US$ 5 mil millones. Además de los alimentos, resaltaron el cobre, café sin tostar y zinc”, detalló el presidente de la Asociación de Exportadores (ADEX), Julio Pérez.

Por su parte, el jefe de Estudios Económicos e Inteligencia Comercial del Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de la Asociación de Exportadores CIEN-ADEX, Gabriel Arrieta Padilla, contó que los despachos agrícolas representaron el 40.9 % del total de los despachos a la UE.

Del total de envíos, el 56 % del total son de 10 principales productos y solo 4son no tradicionales como: palta, arándanos, uva y pota.

“Los envíos a la UE fueron impulsados por los minerales y productos agro. Los no tradicionales representan el 50.3% (US$ 3 mil 375 millones) y los tradicionales el 49.7% (US$ 3 mil 340 millones)”, puntualizó.

Importaciones europeas sumaron US$ 5 mil millones

Respecto a las importaciones procedentes de ese bloque, en los últimos años sumaron alrededor de US$ 5 mil millones y llegaron desde Alemania, España, Italia y Francia.

El especialista explicó que los exportadores están participando de mesas de trabajo para conocer sobre los estándares de calidad y certificaciones para vender más en el mercado europeo. Una de las metas es capacitarlos sobre los nuevos desafíos generados por la Ley de Deforestación.

Aunque a nivel local, la relación comercial también se verá influenciada por la producción peruana y su afectación por variables como el fenómeno El Niño, inflación, tasas de interés, etc.