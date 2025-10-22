GUÍA del Retiro de AFP 2025: los pasos para registrar tu solicitud y acceder a tu fondo de pensiones

Desde el 21 de octubre, inició el procedimiento para el retiro de hasta 4 UIT de los fondos de las AFP. Por ello, es importante que sepas cuáles son los pasos para acceder a tu fondo de pensiones si eres aportante. Conoce el procedimiento oficial para registrar tu solicitud a continuación.

¿Cómo acceder al desembolso de 4 UIT del retiro AFP?

Los afiliados presentan su solicitud de manera virtual dentro de los 90 días calendario posteriores a la vigencia del reglamento de la presente ley. Se abona un monto de hasta 1 UIT (S/ 5,350) cada 30 días calendario, realizándose el primer desembolso a los 30 días calendario de presentada la solicitud ante la administradora privada de fondos de pensiones a la que pertenezca el afiliado. En el caso de que el afiliado desista de continuar retirando los fondos de su cuenta individual de capitalización (CIC), puede solicitarlo por única vez a la administradora privada de fondos de pensiones diez días calendario antes del siguiente desembolso.

Links oficiales del retiro AFP

Es importante precisar que, para presentar la solicitud del retiro de los fondos de AFP, debes considerar los links que figuren en los portales web oficiales de cada administradora:

¿Cuándo puedo solicitar el retiro de AFP según mi DNI?

El cronograma está distribuido según el último dígito o letra de tu DNI, y se habilita en fechas específicas.

Si tu DNI acaba en letra : podrás presentar tu solicitud de retiro el 21 de octubre y el 19 de noviembre.

: podrás presentar tu solicitud de retiro el 21 de octubre y el 19 de noviembre. Si tu DNI acaba en 0 : podrás presentar tu solicitud de retiro el 22 y 23 de octubre, y el 20 de noviembre.

: podrás presentar tu solicitud de retiro el 22 y 23 de octubre, y el 20 de noviembre. Si tu DNI acaba en 1 : podrás presentar tu solicitud de retiro el 24 y 27 de octubre, y el 21 de noviembre.

: podrás presentar tu solicitud de retiro el 24 y 27 de octubre, y el 21 de noviembre. Si tu DNI acaba en 2 : podrás presentar tu solicitud de retiro el 28 de y 29 de octubre, y el 24 de noviembre.

: podrás presentar tu solicitud de retiro el 28 de y 29 de octubre, y el 24 de noviembre. Si tu DNI acaba en 3 : podrás presentar tu solicitud de retiro el 30 y 31 de octubre, y el 25 de noviembre.

: podrás presentar tu solicitud de retiro el 30 y 31 de octubre, y el 25 de noviembre. Si tu DNI acaba en 4: podrás presentar tu solicitud de retiro el 3, 4 y 26 de noviembre.

podrás presentar tu solicitud de retiro el 3, 4 y 26 de noviembre. Si tu DNI acaba en 5 : podrás presentar tu solicitud de retiro el 5, 6 y 27 de noviembre.

: podrás presentar tu solicitud de retiro el 5, 6 y 27 de noviembre. Si tu DNI acaba en 6 : podrás presentar tu solicitud de retiro el 7,10 y 28 de noviembre.

: podrás presentar tu solicitud de retiro el 7,10 y 28 de noviembre. Si tu DNI acaba en 7 : podrás presentar tu solicitud de retiro el 11 y 12 de noviembre, y el 1 de diciembre.

: podrás presentar tu solicitud de retiro el 11 y 12 de noviembre, y el 1 de diciembre. Si tu DNI acaba en 8 : podrás presentar tu solicitud de retiro el 13 y 14 de noviembre y el 2 de diciembre.

: podrás presentar tu solicitud de retiro el 13 y 14 de noviembre y el 2 de diciembre. Si tu DNI acaba en 9 : podrás presentar tu solicitud de retiro el 17 y 18 de noviembre, y el 3 de diciembre.

: podrás presentar tu solicitud de retiro el 17 y 18 de noviembre, y el 3 de diciembre. Periodo libre: del 4 de diciembre al 18 de enero.

Recomendaciones a tener en cuenta

Una vez presentada la solicitud, si deseas desistir del retiro, puedes hacerlo una sola vez , hasta 10 días calendario antes de la fecha programada de desembolso.

El monto a retirar depende de cuánto tengas acumulado en tu Cuenta Individual de Capitalización (CIC).

Ten especial cuidado con enlaces sospechosos o llamados por redes sociales: solo usa los portales oficiales de cada AFP y de la SBS.