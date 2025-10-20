Retiro AFP 2025: este es link oficial para registrar tu solicitud de desembolso de hasta 4 UIT de tu fondo

La solicitud es gratuita y 100 % digital, mediante los portales oficiales de cada AFP. Evita enlaces no verificados para prevenir intentos de fraude.

La solicitud para el octavo retiro de fondos del sistema de pensiones administrado por las Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) se habilita este martes 21 de octubre de 2025, según lo ha confirmado la Asociación de AFP.

¿Cuánto se puede retirar?

Podrás solicitar el retiro de hasta 4 UIT, lo que equivale a aproximadamente S/ 21 400, partiendo de que una UIT para 2025 asciende a S/ 5 350.

El desembolso se hará en hasta cuatro armadas mensuales, de 1 UIT (S/ 5 350) cada una, luego de 30 días de haber ingresado la solicitud y cada 30 días sucesivos hasta completar el monto solicitado.

¿Cuándo puedo solicitar según mi DNI?

El cronograma está distribuido según el último dígito o letra de tu DNI, y se habilita en fechas específicas.

Si tu DNI acaba en letra : podrás presentar tu solicitud de retiro el 21 de octubre y el 19 de noviembre.

: podrás presentar tu solicitud de retiro el 21 de octubre y el 19 de noviembre. Si tu DNI acaba en 0 : podrás presentar tu solicitud de retiro el 22 y 23 de octubre, y el 20 de noviembre.

: podrás presentar tu solicitud de retiro el 22 y 23 de octubre, y el 20 de noviembre. Si tu DNI acaba en 1 : podrás presentar tu solicitud de retiro el 24 y 27 de octubre, y el 21 de noviembre.

: podrás presentar tu solicitud de retiro el 24 y 27 de octubre, y el 21 de noviembre. Si tu DNI acaba en 2 : podrás presentar tu solicitud de retiro el 28 de y 29 de octubre, y el 24 de noviembre.

: podrás presentar tu solicitud de retiro el 28 de y 29 de octubre, y el 24 de noviembre. Si tu DNI acaba en 3 : podrás presentar tu solicitud de retiro el 30 y 31 de octubre, y el 25 de noviembre.

: podrás presentar tu solicitud de retiro el 30 y 31 de octubre, y el 25 de noviembre. Si tu DNI acaba en 4: podrás presentar tu solicitud de retiro el 3, 4 y 26 de noviembre.

podrás presentar tu solicitud de retiro el 3, 4 y 26 de noviembre. Si tu DNI acaba en 5 : podrás presentar tu solicitud de retiro el 5, 6 y 27 de noviembre.

: podrás presentar tu solicitud de retiro el 5, 6 y 27 de noviembre. Si tu DNI acaba en 6 : podrás presentar tu solicitud de retiro el 7,10 y 28 de noviembre.

: podrás presentar tu solicitud de retiro el 7,10 y 28 de noviembre. Si tu DNI acaba en 7 : podrás presentar tu solicitud de retiro el 11 y 12 de noviembre, y el 1 de diciembre.

: podrás presentar tu solicitud de retiro el 11 y 12 de noviembre, y el 1 de diciembre. Si tu DNI acaba en 8 : podrás presentar tu solicitud de retiro el 13 y 14 de noviembre y el 2 de diciembre.

: podrás presentar tu solicitud de retiro el 13 y 14 de noviembre y el 2 de diciembre. Si tu DNI acaba en 9 : podrás presentar tu solicitud de retiro el 17 y 18 de noviembre, y el 3 de diciembre.

: podrás presentar tu solicitud de retiro el 17 y 18 de noviembre, y el 3 de diciembre. Periodo libre: del 4 de diciembre al 18 de enero.

¿Dónde hago la solicitud? Estos son los links oficiales

La solicitud es gratuita y 100 % digital, mediante los portales oficiales de cada AFP. Evita enlaces no verificados para prevenir intentos de fraude.

Enlaces oficiales de las AFP:

AFP Habitat – https://retiro.afphabitat.com.pe

AFP Integra – www.afpintegra.pe

Prima AFP – www.prima.com.pe

Profuturo AFP – www.profuturo.com.pe

Si no recuerdas a qué AFP estás afiliado, puedes consultarlo en el portal de la SBS mediante la “Constancia de Afiliación AFP”.

¿Qué detalles debo tener en cuenta?

Una vez presentada la solicitud, si deseas desistir del retiro puedes hacerlo una sola vez , hasta 10 días calendario antes de la fecha programada de desembolso.

El monto a retirar depende de cuánto tengas acumulado en tu Cuenta Individual de Capitalización (CIC).

Ten especial cuidado con enlaces sospechosos o llamados por redes sociales: solo usa los portales oficiales de cada AFP y de la SBS.