UIT sube a S/ 5,500 para el 2026: ¿Afectará próximos retiros de AFP? Sepa cuánto adicional podrá solicitar

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha confirmado el valor de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) para el año 2026 a través del DS N°301-2025-EF. Este ajuste, que eleva la UIT de S/ 5,350 a S/ 5,500, no solo impacta en el cálculo de tributos y multas, sino que también trae beneficios directos para los afiliados que planean acceder a sus fondos de pensiones.

Para 2026, el incremento de la UIT es de S/ 150, siendo una subida en la que el valor referencial pasa de S/ 5,350 a S/ 5,500. Este valor se establece en función de diversos elementos macroeconómicos, principalmente la inflación, y rige durante todo el año calendario.

Mayor retiro de AFP garantizado

Una de las noticias más positivas de este incremento se centra en los usuarios que realizan retiros de sus fondos de AFP. La elevación del valor de la UIT significa que los afiliados podrán disponer de una mayor cantidad de dinero en sus próximos retiros.

Según el análisis de expertos en finanzas, el incremento en la UIT se traduce directamente en un aumento en la cantidad máxima que se puede solicitar.

"El incremento beneficia a los usuarios que retiran la AFP", afirmó Jorge Carrillo Acosta, profesor y experto en finanzas de Pacífico Business School.

El especialista detalló que, debido a que el incremento de la UIT es de S/ 150, los beneficiarios van a poder retirar S/ 150 más cada mes. En total, esto representa S/ 600 más en el retiro completo.

Otros beneficios del incremento de la UIT

Aunque el impacto en los retiros de AFP es significativo, el aumento de la UIT también tiene otras implicaciones directas en las finanzas personales y empresariales. Entre los beneficios para la economía familiar, Carrillo destacan:

Menor pago de impuesto a la renta: Los trabajadores dependientes formales (en planilla) pagarán menos Impuesto a la Renta sobre sus sueldos, resultando en más dinero disponible. Por ejemplo, un trabajador con un sueldo bruto mensual de S/ 5,000 podría experimentar un ahorro anual de Impuesto a la Renta de S/ 192.

Límites de sueldo: El límite de sueldo bruto mensual para no pagar Impuesto a la Renta subirá de S/ 2,675 (en 2025) a S/ 2,750 para 2026.

Subsidios y créditos: Se obtendrá un mayor subsidio para el Crédito Mivivienda, conocido como el "Bono del Buen Pagador".

Impuestos prediales y alcabala: Se pagará menos impuesto predial y de alcabala, ya que los tramos y tasas se definen en función de la UIT.

Trabajadores independientes: Para quienes emiten recibos por honorarios, el monto máximo anual de emisión para no pagar impuestos se incrementa de S/ 46,813 a S/ 48,125.

Para las pequeñas empresas, el tope de ventas para ser considerado "microempresa" (150 UIT) sube de S/ 802,500 a S/ 825,000.

Este ajuste anual de la UIT, determinado por el MEF, sirve como un indicador importante para múltiples parámetros tributarios, laborales y judiciales.