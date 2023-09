Roque Benavides: "Hay una actitud de parte del Gobierno de impulsar y promover los proyectos mineros"

27 Sep 2023 - 02:52

Consultado sobre este tema, el expresidente de la Confiep, Roque Benavides, mencionó este miércoles en Ampliación de Noticias que lo dicho por Alberto Otárola no contradice al titular del Minem, sino más bien este "ha actuado políticamente" para evitar que la población del Valle del Tambo piense que se le está imponiendo un proyecto minero con el que no está a favor. "Creo que Otárola ha actuado políticamente, ha dicho que acá no se trata de sacar Tía María, se trata de que la industria minera pueda salir adelante (...) No hay forma de imponer proyectos, lo que tampoco es aceptable es la oposición por oposición. Creo que los peruanos tenemos que dialogar muchísimo más, tenemos que llegar a concertar y yo invoco a la gente de Cocachacra y todo el Valle del Tambo que dialoguemos", señaló.