San Isidro: trabajadores de Caja Sullana protestan frente a la SBS por disolución de la entidad [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Lima José Luis Coronado: "no se nos indica para quién estamos trabajando"

San Isidro: trabajadores de Caja Sullana protestan frente a la SBS por cierre de entidad | Fuente: RPP

Un grupo de trabajadores de Caja Sullana protestaron este jueves frente a la sede de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS) por la intervención y disolución de la entidad financiera en la que colaboraban.

Uno de los colaboradores, identificado como José Luis Coronado, indicó a RPP que desconocen quien es su empleador actual. Por este motivo, 1 800 trabajadores de Tumbes, Piura, Sullana, Chiclayo, Trujillo, Chimbote y Barranca se han movilizado para hacer respetar sus derechos.

"Seguimos laborando, pero la verdad que no se nos indica para quién estamos trabajando, es decir, para la Superintendencia o para Caja Piura, no lo tenemos entendido. Se nos ha pagado nuestra quincena en Caja Piura, pero no mediante nuestra cuenta sueldo porque nuestras cuentas están bloqueadas, algunos tienen su cuenta de gratificación bloqueadas, nos hemos quedado realmente preocupados por esta situación", dijo.

José Luis Coronado precisó que actualmente se realiza un trabajo de arqueo de expedientes y de arqueo de pagarés a disposición de la SBS, mientras que las otras áreas ya no funcionan.

"Están viendo nuestros activos para ver el tema de la liquidación, supuestamente que en un primer momento se dijo que iba a hacer una fusión o que puede ser una absorción, ahora dicen que es una liquidación, la cual Caja Piura indicó que iba a asumir los activos y los pasivos de Caja Sullana. Sin embargo, no está estipulado qué se va a hacer con los trabajadores, no están contando de los trabajadores, entonces nosotros hemos quedado prácticamente en el aire, no sabemos qué hacer. Lo que más reclamamos nosotros es que se nos liquide de acuerdo a ley y que se nos reconozcan nuestros años de servicio", expresó.

Otro trabajador, Julio César Matías, afirmó que hay colaboradores con más de 20 años trabajando para la Caja Sullana. que viven en la incertidumbre tras la disolución de la entidad financiera.

El pasado 14 de julio la SBS publicó la disolución de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Sullana, en intervención, sometida a un régimen especial transitorio, iniciándose el respectivo proceso de liquidación.

Dos días antes, la Caja Piura fue designada como la entidad que asumirá la cartera de créditos y depósitos de la intervenida Caja Sullana, luego de la licitación desarrollada por la SBS el viernes 12 de julio.