El Servicio de Administración Tributaria (SAT), rematará mañana martes 26 de noviembre un total de 24 inmuebles comerciales y para vivienda ubicados en el Cercado de Lima, Lince, Comas, La Victoria y Chosica.

Por deudas tributarias

El SAT indicó que con esta actividad se busca recuperar la deuda tributaria y no tributaria de contribuyentes, propietarios de vehículos o infractores que no regularizaron el pago de sus impuestos o no pagaron las multas por infracciones de tránsito y multas administrativas, pese a las constantes notificaciones, llamadas telefónicas y facilidades otorgadas por el ente recaudador.



Los precios base de los inmuebles a rematar van desde los S/ 11,380 hasta los S/ 2 millones 570 mil.



La subasta se realizará desde las 9 a.m. en la sede central del SAT, ubicada en el jirón Camaná n.° 370, Cercado de Lima.



Los inmuebles

La institución señaló que los inmuebles se subastarán en el estado y condición en el que se encuentren y se transmitirá el proceso de manera transparente en todos los canales de difusión de la institución. Mira el listado de inmuebles y sus detalles aquí https://bit.ly/2qiVQL2



Producido el remate, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 739 del Código Procesal Civil, se emitirá la orden que deja sin efecto todo gravamen que pesa sobre los bienes, salvo medida cautelar de anotación de demanda.