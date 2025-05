Sencillo y al Bolsillo: ¿cómo organizar mis gastos si decido convivir con mi pareja?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Muchas parejas jóvenes están tomando la decisión de convivir. Más allá de la pertinencia o no de este paso desde el lado emocional, existen responsabilidades que se deben asumir cuando ambos comiencen a vivir bajo un mismo techo.

La convivencia exige asumir cargos que afectan a ambos integrantes de la pareja, como pagar servicios, muebles, alimentación, medicamentos, insumos en caso se tenga bebés o mascotas. Por esta razón, es necesario conocer muy bien cómo gestionar los gastos en equipo.

Al respecto, en el programa Sencillo y al Bolsillo; Edmundo Lizarzaburu, profesor de Administración y Finanzas de la Universidad Esan, resaltó que es importante organizar un presupuesto en la pareja y tener cabeza fría, si realmente quieren que la convivencia no fracase.

“Además del despertar juntos o tomar un lonche, se requiere de cabeza fría para mudarnos. Toda experiencia tiene que tener una planificación para empezar. La planificación no es solamente dónde voy a vivir, sino cómo quiero vivir y qué espero lograr”, declaró.

Edmundo Lizarzburu, profesor de Administración y Finanzas de la Unviersidad Esan, explica los pasos para una mejor gestión del dinero cuando la pareja comienza a convivir. | Fuente: RPP

La planificación es clave

En esa línea, la convivencia debe tener un objetivo en la búsqueda de una construcción a largo plazo.

“El tema económico pasa a un segundo plano, porque hay una planificación que parte por decir: ¿ambos salen de su casa o ya vivían antes solos? Si ambos salen de su casa y no pagan alquiler, hay que empezar a pagar alquiler. Porque no es que vamos a convivir en la casa de mi papá o mamá. Eso no funciona. Uno tiene que convivir solo, es un espacio natural”, aseguró el especialista.

Partiendo de esto, es clave realizar una planificación de cuánto será un gasto mensual en alquiler, que se acumulan con los gastos recurrentes como luz, agua, internet, comida, este. Pero Lizarzaburu consideró esencial que, aparte todo esto, se emprenda un ahorro en pareja, sino será un “idilio y eso no va a durar más de seis meses”.

“Las personas necesitan una planificación, necesitan ir avanzando. Los alquileres van a ir subiendo, la inflación hace que los precios suban. Entonces, si uno no planifica adecuadamente, empieza a vivir en cien metros cuadrados y termina viviendo en 40”, sostuvo.

¿Vivir alquilando?

Muchas parejas jóvenes empiezan su convivencia alquilando un cuarto o un departamento. ¿Esto es lo ideal?

“No va a estar pagando constantemente alquiler porque quieres convivir. (...) Las parejas que viven alquilando por 40 años, ¿qué pasa cuando tienen 60 o 70 años?, ¿dónde van a vivir? Y si además estas parejas no tuvieron hijos, ¿quién los va a cuidar?”, reflexionó.

“Yo también en el momento de convivir he compartido. Además, te vas conociendo, pero es por un periodo de tiempo, para luego buscar crecer. Lo que es importante es que las parejas decidan vivir juntos, tienen que tener un propósito, no solamente emocional o amical y crecer, porque al final son un equipo”, zanjó.