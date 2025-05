Sencillo y al Bolsillo: ¿quieres un vehículo, pero no te alcanza la plata? Consíguelo con estos consejos

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Un vehículo puede hacerles la vida más fácil a los ciudadanos, ya sea para transportarse a sus centros de estudio o trabajo, pero también puede servir para iniciar un emprendimiento.

Sin embargo, el dinero no siempre alcanza para poder comprarlo al contado, por lo que son necesarias estrategias para obtener este preciado bien.

Al respecto, Alberto Morisaki, gerente de Estudios Económicos y Estadísticas de la Asociación Automotriz del Perú (AAP), explicó en el programa Sencillo y al Bolsillo el paso a paso de cómo puede una persona adquirir un vehículo, aun sin contar con el dinero necesario, brindando una guía clara para tomar la mejor decisión financiera.

“Lo primero es que la persona tiene que decidir en qué usar el vehículo. Tiene que tener claro el uso que le va a dar al vehículo”, explicó en relación con las necesidades de cada ciudadano, si lo va a usar sea para servicio de taxi o transporte.

"Después se debe evaluar las opciones que tiene el mercado. En el mercado, existen muchas opciones de esos vehículos, hay muchas marcas y muchos modelos de diferente procedencia y, en los últimos años, la competencia ha sido fuerte. Y esa fuerte competencia -ingreso de más vehículos de origen japonés, coreano, americano, europeo, chino, entre otros- lleva a que haya más opciones en el mercado y eso es beneficioso para el consumidor, porque hay precios más competitivos”, agregó.

Analizar opciones de mantenimiento y créditos

En esa línea, dijo que el ciudadano debe analizar las concesionarias que ofrecen mantenimiento gratuito por un periodo determinado entre las competencias para analizar la mejor alternativa -entre precio y posibilidades- en cómo usar el vehículo.

“Las entidades financieras en general, no solamente bancos, sino cajas municipales, rurales, empresas de créditos o empresas financieras, dan la opción para la compra de un crédito. Hay entidades financieras que te pueden financiar el 100 % del valor de vehículos y tú no tienes que tener la inicial, necesariamente. Aunque, mientras más inicial tengas, es mejor, porque el crédito va a ser menor y, por ende, los intereses que voy a pagar van a ser menores”, declaró en Sencillo y al Bolsillo.

Sobre la inicial, explicó que existen entidades financieras que hacen una evaluación crediticia respecto a los ingresos y gastos, acorde al tipo de empleo que se tiene.

“Hace una evaluación en la entidad financiera que dice: ‘Oye, tú por el nivel de ingresos que tienes, debes por lo menos tener el 10 % del monto como una garantía’, (...) así que lo restante te lo financia la entidad financiera. Pero dependerá de la evaluación crediticia que te hace la entidad financiera”, precisó Alberto Morisaki.

Por eso es importante que el cliente “al momento que vaya a solicitar un crédito, no vaya solamente a una entidad financiera, no vaya un banco, sino que vaya a varios”.

“Hay varios que te otorgan el crédito vehicular, hay empresas financieras especializadas solamente en crédito vehicular que no da otro tipo de crédito, solamente crédito vehicular. Tienes cajas municipales en provincia, sobre todo cajas rurales, donde esas entidades financieras son muy son muy fuertes o también incluso puedes ir a fondos colectivos no que son entidades este que otorgan financiamiento justamente a personas que quizás no califican para un crédito en una entidad financiera por los requisitos que te puedan pedir “, sostuvo.

Capacidad de pago

Una vez elegido el vehículo y saber cómo usarlo de acorde a tu capacidad de pago, se debe elegir la entidad financiera. Algunas te dan periodos de gracia, que pueden ser los primeros tres meses sin pagar.

“En el mercado, te pueden financiar un vehículo hasta en seis años (...) mientras más años más interés te vas a pagar. Cuatro años podría ser un buen plazo, pero si no calificas de acuerdo con tus ingresos, la entidad financiera te dirá que no calificas, porque tu cuota va a ser muy grande y va a ser un porcentaje muy alto de tu ingreso mensual”, añadió.

También recomendó evaluar si se hace el pago de un crédito en dólares, porque depende mucho del tipo de cambio en la jornada, al ser “una variable que nosotros no controlamos, que depende de muchos factores”.

“El aumento de la disminución del tipo de cambio en las últimas semanas de repente afecta a temas internos como pago de impuestos o pago de bonos de las empresas. Para los taxistas que tienen la deuda en dólares, deben estar viendo si es favorable. En los años noventa, un poco más del 50 % de la cartera de créditos vehiculares de las entidades financieras eran en dólares y el riesgo era muy alto. Ahora del financiamiento total de los 4 200 millones de soles de cartera de créditos vehiculares, solamente el 8 % son en dólares, ya casi todo es en soles", mencionó.

Evaluación de gastos

Por eso, Morisaki dijo que la persona que compra un vehículo, aparte de la cuota, tiene que tener en cuenta que se vienen otros gastos: el mantenimiento del vehículo, la gasolina o el seguro vehicular.

"Cuando tú tomas un crédito con una entidad financiera tienes que tener un seguro de por medio, acuérdate el carro es tu medio de trabajo y si pasa algo y no hay seguro, ¿cómo pagas el financiamiento?, si tienes algún accidente, un siniestro de tránsito entonces es muy importante tener en cuenta una serie de medidas”, finalizó.