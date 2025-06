Shougang ratifica suspensión perfecta y rechaza resolución del GORE Ica: "Carece de sustento y no tiene validez"

La empresa Shougang Hierro Perú declaró la nulidad de la Resolución Gerencial Regional N° 0462-2025-GORE-ICA-GRDS, emitida por la Gerencia Regional de Desarrollo Social del Gobierno Regional de Ica (GORE Ica) el 24 de junio de 2025.

Dicha resolución buscaba desaprobar la medida de suspensión temporal perfecta de labores por caso fortuito y fuerza mayor presentada por la empresa el 12 de mayo de 2025. Sin embargo, Shougang sostiene que la suspensión ya se considera aprobada por "silencio administrativo positivo".

A través de un comunicado oficial, la compañía fundamenta su posición en irregularidades y la falta de sustento legal de la resolución del GORE Ica.

En primer lugar, Shougang argumenta que el gerente Regional de Desarrollo Social, Roberto Lopez Mariños, "no es competente para tramitar ni resolver la medida de suspensión temporal perfecta de labores". Según la empresa, Lopez Mariños no cumple con el requisito de perfil profesional exigido por el Clasificador de Cargos del Gobierno Regional de Ica para resolver en primera instancia, ya que "no es abogado, es psicólogo".

Adicionalmente, la empresa había solicitado su abstención de participar en procesos administrativos de Shougang desde el 9 de agosto de 2024, y el funcionario se encuentra inmerso en una denuncia penal por el presunto delito de "Nombramiento, designación, contratación, encargatura o aceptación ilegal de cargo".

En segundo lugar, la empresa señala que la resolución "carece de sustento". Su aparente única base es un informe de actuaciones de verificación de hechos de SUNAFIL (Orden de Inspección N° 681-2025-SUNAFIL/IRE-ICA), pero este informe "no contiene ninguna palabra ni sentido que diga no procede la suspensión temporal perfecta de labores por caso fortuito y fuerza mayor". Shougang enfatiza que el "caso fortuito y fuerza mayor" persiste desde el 5 de mayo de 2025, fecha desde la cual "no se puede embarcar ni vender ninguna tonelada hierro", lo cual ha sido constatado por trabajadores y la comunidad de Marcona.

Finalmente, Shougang asevera que todos los plazos legales para que la Autoridad Administrativa de Trabajo se pronunciara sobre la medida ya vencieron. La fecha límite para resolver era el 5 de junio de 2025, conforme al artículo 23 del Decreto Supremo No 001-96-TR. Incluso considerando un plazo de 8 días hábiles establecido por el TUPA del GORE Ica, este venció el 13 de junio de 2025.

Ante esta situación, la empresa ya había emitido dos comunicados a la opinión pública, el 6 y 10 de junio de 2025, informando sobre el vencimiento del plazo y que la suspensión temporal perfecta de labores ya había sido aprobada.

En conclusión, Shougang Hierro Perú afirma que "en todos los escenarios la medida de Suspensión Temporal Perfecta de Labores por caso fortuito y fuerza mayor ha sido aprobada por silencio administrativo positivo a partir del día 14 de junio del 2025". Esto significa que, al no haberse pronunciado la autoridad dentro del plazo establecido, la medida se considera aprobada. Por lo tanto, la Resolución Gerencial Regional N° 0462-2025-GORE-ICA-GRDS "no tiene validez alguna", y la empresa deja a salvo su derecho a la defensa.

Shougang ha comunicado que los trabajadores deben continuar cumpliendo el cronograma establecido por la empresa para el procedimiento de suspensión temporal perfecta de labores, o según el acuerdo suscrito con la misma, bajo responsabilidad.