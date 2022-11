En el Perú, siete de cada diez peruanos sufren del síndrome Burnout, provocado por el estrés laboral y el agotamiento generalizado que consiguieron en sus trabajos. Para liberarse de esta tensión, varios piensan renunciar, refiere una encuesta regional de Bumeran.

Perú se ha configurado como un país donde el 72 % de sus trabajadores experimenta este síndrome, de ellos el 24 % lo contrajo por la sobrecarga laboral, el 17 % por no tener tareas concretas, el 14 % siente mucha presión, otro 14 % es maltratado por sus superiores.

Además, el 12 % no tiene tiempo para sus actividades personales y el 11 % no se siente capaz de cumplir con las metas demandadas, también hay un 8 % que no se identifica con su empresa.

Quieren escapar del síndrome Burnout

Como si fuera poco, la encuesta de Bumeran también revela que en este país se trabaja más. Si bien la jornada laboral normal es de 8 horas diarias y 48 semanales muchos llevan trabajo a casa y al final del mes superan la meta establecida.

Mientras que el 45 % de trabajadores laboran entre 45 y 50 horas a la semana, otro 30 % supera las 50 horas. Esto deja al país por encima de Chile, Panamá, Argentina y Ecuador, en la categoría de más horas trabajadas.

“Estas situaciones pueden generar que los equipos lleven siempre tareas pendientes a casa. Esto puede desarrollar altos niveles de ansiedad, que devienen en falta de motivación y de productividad”, asegura Mario Bonífaz, brand manager de Bumeran Selecta.

Por último, frente a esta problemática del síndrome de Burnout, el 47% de peruanos respondió que para sentirse mejor piensa cambiarse de trabajo; 18%, empezará actividades que ayuden a relajarse; 6% pasara más tiempo con sus seres queridos; 12% empezará una rutina; 15%, todas las actividades mencionadas y; 1% no piensa hacer nada.

“Lo importante es que se entienda que lo principal es cuidar tu salud. Sin eso, no hay trabajo que valga. Realizar pausas activas, escuchar música relajante mientras se trabaja, definir límites claros y el ambiente de trabajo, son algunas recomendaciones que se pueden tomar para evitar este síndrome”, finaliza el ejecutivo.