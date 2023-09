Situación de Petroperú es insostenible, advierte ComexPerú

Un informe advierte que con las pérdidas que presentan no deberían permitirles la adjudicación de lotes petroleros.

La empresa estatal PetroPerú estaría en una situación insostenible debido al alto nivel de pérdidas que registra solo en la primera mitad del año, advierte un reporte de ComexPerú.

En el primer semestre se calculan pérdidas de US$ 380 millones en medio de una caída en las ventas de la petrolera estatal mientras registraba mayores costos operativos.

"Este es un ejemplo más de la ineficiencia de las empresas manejadas por el Estado, que generan inmensas pérdidas para el país, sacrificando recursos que necesita la población y restando competitividad a un sector tan importante como el de hidrocarburos", indican.

Ante las limitaciones financieras de la empresa estatal algunas agencias calificadoras como Standard & Poor's indicaban que la petrolera necesitaría nuevamente del apoyo del Gobierno para asegurar la continuidad de con sus operaciones. Sin embargo, ComexPerú advierte que esto sería perjudicial para la economía peruana.

"Otorgarle un nuevo “préstamo” a PetroPerú significa dilapidar el dinero de todos los peruanos que podría ser utilizado para construir mejores colegios, postas, hospitales, carreteras, entre otra infraestructura necesaria para devolverle la dignidad a las personas, en lugar de continuar viviendo una aventura empresarial que a todas luces es un fracaso", manifiestan.

Además, el gremio calificó de inaceptable que se esté permitiendo otorgar la adjudicación de los lotes petroleros I, VI y Z-69 a Petroperú.

"El Congreso tiene la responsabilidad de exigir al Ejecutivo el sustento técnico, legal y económico para una decisión de esta naturaleza, sobre todo teniendo en cuenta que se sabe de la existencia de postores privados interesados en participar en una eventual licitación para la adjudicación de los mencionados lotes. Dicho proceso debería darse de manera abierta y competitiva en beneficio del país", agregan.

Minem no descarta nuevo apoyo a Petroperú

Durante una reciente entrevista, el ministro de Energía y Minas, Óscar Vera, reconoció que no se ha descartado totalmente la posibilidad de darle un nuevo apoyo a la petrolera estatal.

"La empresa es del Estado, si la empresa lo requiere tendríamos que ver de que manera lo apoyamos porque es nuestra empresa y sabemos la contribución que genera al país", señaló a RPP hace unos días.

Vera señaló que se espera que con el inicio de operaciones al 100% de la Nueva Refinería de Talara se mejorará la situación financiera de Petroperú.

Como se recuerda, en octubre del año pasado el Gobierno otorgó un préstamo de US$ 750 millones a Petroperú y también se entregó un aporte de capital de US$ 1 mil millones y una garantía para una nueva línea de crédito a corto plazo de US$ 500 millones.