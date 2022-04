S&P ta había rebajadp la calificación de Petroperú a “bono basura” a mediados de marzo. | Fuente: Andina

La calificadora de riesgo Standard & Poor’s (S&P) Global Rating anunció este miércoles una nueva rebaja en las calificaciones de Petroperú.

Ahora la calificación en moneda extranjera de la petrolera estatal baja de 'BB+' a solo 'BB', debido a que su liquidez y flexibilidad financiera se han debilitado.

La compañía advierte que las proyecciones para la liquidez y flexibilidad financiera de Petroperú es que continúe bajo presión en el corto plazo, mientras se espera que se materialice la auditoría que queda pendiente sobre sus estados financieros del 2021.

“Nuestra acción de calificación anterior consideraba que la liquidez de la compañía era menos que adecuada dada la disponibilidad de importantes líneas de crédito a corto plazo, la recuperación del desempeño financiero de Petroperú en el 2021, las expectativas de EBITDA constante para el 2022 y el respaldo que Petroperú ha recibido históricamente de la comunidad financiera incluso durante la pandemia”, dijo S&P.

La calificadora sostuvo que, según su análisis, las líneas de crédito no comprometidas a corto plazo de la compañía cayeron a US$ 2,700 millones desde US$ 3,000 millones entre febrero del 2022 y el 20 de abril del 2022.



"También vemos una mayor tasa de uso de las líneas de crédito, que aumentó del 33% al 53%. Esto presiona nuestro índice de liquidez, que muestra un déficit significativo”, agregaron.

Esta débil liquidez también resultó en una revisión de la calificación de perfil crediticio individual de Petroperú a ‘b-’ desde ‘b’.

“También mantuvimos nuestra opinión de que la probabilidad de apoyo del gobierno es muy alta, lo cual es un componente clave de la calificación que brinda cuatro escalones de mejora a la calificación final”, indicaron.

Pero, la calificación de Petroperú en CreditWatch se mantiene con implicaciones negativas y es posible que esta baje aún más en los próximos 90 días, "dependiendo de la ejecución de su plan para abordar la auditoría de 2021, que está en curso".

Cabe recordar que a mediados de marzo, S&P también rebajó la calificación a las deudas de largo plazo de la petrolera estatal de BBB- a BB+, bajándola al nivel de "bono basura", lo que implica una pérdida del grado de inversión.