El cobro para quienes no cuenten con un medidor, deberá ser proporcional a los días de dado el servicio. | Fuente: Andina

La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) recordó a las empresas prestadoras (EP) que no deben cobrar por el servicio de agua o alcantarillado que se haya interrumpido a causa del impacto del ciclón Yaku y las lluvias que se desencadenaron.

Según la entidad, podría haber complicaciones para fijar la tarifa en aquellos usuarios que no cuentan con un medidor. En el caso de ellos, se tendrá que fijar una tarifa proporcional a los días en que se les brindó los servicios.

“La Sunass verificará que los montos por el servicio de agua y/o alcantarillado no prestados no sean facturados y así evitar que se perjudique a los usuarios. Asimismo, el regulador brinda orientación a los usuarios para que puedan presentar sus reclamos ante las EP en caso hubiera un cobro que no se vea reflejado en servicio recibido”, informó la entidad.

Por otro lado, también anunció que fiscalizará el abastecimiento alternativo de agua potable en las zonas con servicio restringido. Es importante recordar que la distribución del agua potable, a través de camiones cisterna, debe ser gratuita.

¿A dónde debo comunicarme si me hicieron el cobro?

La entidad reguladora recordó sus números de atención como el Fono Sunass: 614 31 80 y 614 31 81, la línea gratuita 0800 00 121 (solo para provincias), o sus líneas directas en las regiones; así como sus redes sociales en Facebook y Twitter.

Asimismo, tiene el WhatsApp (01 614 3180) habilitado, para emergencias como la interrupción del servicio de agua potable, rotura de tuberías, aniegos de agua y/o desagüe, atoros, baja presión del agua, detección de buzones sin tapa, trabajos inconclusos, entre otros.