Indecopi precisó hace días que los influencers deben indicar en sus publicaciones en redes sociales que se trata de publicidad pagada para evitar sanciones. | Fuente: GETTY | Fotógrafo: Youngoldman

La Sunat se reunió con un grupo de “influencers” en redes sociales que perciben ingresos por concepto de publicidad o auspicios para orientarlos sobre el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.

Influencers

Estas personas realizan alguna actividad económica en redes sociales como Facebook, Instagram, Youtube.

La institución tributaria indicó que en esta reunión informativa se les explicó las obligaciones tributarias básicas que se originan de las actividades que realizan, los tipos de ingresos que perciben en el país o el extranjero, así como los principales riesgos de incumplimiento.



La Sunat continuará advirtiendo sobre los riesgos de incumplimiento que podrían surgir en cada uno de ellos, identificando quienes están dispuestos a cumplir con sus obligaciones y quienes no para plantear acciones diferenciadas.



Potenciales incumplimientos

Según la Sunat entre las omisiones en las que podrían incurrir los "influencers" están los ingresos no declarados, gastos no relacionados con su actividad, no emisión de comprobantes de pago o emisión de comprobantes que no corresponden al tipo de operación que realizan, omisión a la presentación de declaraciones juradas, entre otros.



Los “influencers” que participaron en las dos reuniones organizadas por la Sunat pertenecen a los rubros de entretenimiento, moda, gastronomía, espectáculos.