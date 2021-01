La medida se toma para promover la reactivación económica y las actividades comerciales de los negocios. | Fuente: Andina

La Sunat informó que no sancionarán determinadas infracciones incurridas hasta el 15 de marzo del 2020.

A través de la resolución N° 000001-2021-SUNAT/700000, indicaron que la entidad ejercerá su "facultad discrecional" para no aplicar infracciones cometidas antes de la cuarentena con el fin de promover la reactivación económica y las actividades comerciales de los negocios.

Entre las infracciones que no serán sancionadas están:

- No emitir y/o no otorgar comprobantes de pago.

- No exhibir libros y registros.

- No entregar información o documentación requerida por la SUNAT sobre las actividades del contribuyente o aquellas que realizó con terceros.

- No presentarse a una reunión programada con la Sunat o hacerlo fuera del plazo establecido.

Esta medida será aplicada para las personas naturales con negocio y los contribuyentes del Nuevo RUS, es decir, las pequeñas y medianas empresas.

Para mayor información, la Sunat indica que los contribuyentes pueden llamar a los teléfonos 0-801-12-100 y 315-0730 o desde su celular al *4000.

