Taylor Swift y Travis Kelce sellan su compromiso con deslumbrante anillo: ¿Cuánto podría llegar a costar esta joya?

La noticia del compromiso entre Taylor Swift y Travis Kelce ha capturado la atención mundial, generando gran expectación no solo por el romántico anuncio, sino también por el deslumbrante anillo de compromiso que ahora luce la cantante. ¿Cuánto podría llegar a costar esta joya tan significativa y personalizada? Expertos han mencionado cifras que dan una idea de su extraordinario valor.

El 26 de agosto de 2025, Taylor Swift y Travis Kelce anunciaron oficialmente su compromiso, confirmando un romance que ha florecido desde 2023. La propuesta, tal como la cantante compartió en un emotivo post de Instagram, tuvo lugar en un jardín lleno de flores, un escenario que ella describió poéticamente.

"Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasia se van a casar", escribió Taylor junto a un álbum fotográfico musicalizado por "So High School", una canción dedicada a Travis.

Detalles del lujoso anillo: la opinión de expertos

Lo que más ha llamado la atención en las imágenes compartidas es, sin duda, el anillo. Taylor lo mostró de cerca, por lo que expertos indican que se trata de un diamante de talla brillante Old Mine, montado sobre una banda de oro diseñada a la medida. Según la información de Page Six, una columna de noticias de celebridades del periódico estadounidense New York Post, la pieza fue elaborada por la joyera Kindred Lubeck, de Artifex Fine Jewelry.

Expertos en joyería coinciden en que se trata de una pieza única y probablemente personalizada, cuyo estilo evoca las joyas de época con un aire atemporal y romántico que armoniza perfectamente con la estética de la cantante. Esta elección no es casual, ya que refleja elegancia y exclusividad, cualidades que describen tanto a Taylor como a Travis.

¿Cuánto podría costar un anillo como el de Taylor Swift?

Aunque el valor exacto del anillo no ha sido confirmado oficialmente, los especialistas en joyería han proporcionado estimaciones. Según Chic Magazine, una revista de moda y lifestyle mexicana, un diamante de talla brillante Old Mine como el que posee Taylor podría tener un costo que oscila entre los $ 300 mil y los $ 500 mil. Este rango de precio depende directamente de factores cruciales como el peso en quilates y la pureza de la piedra.

Considerando que es una pieza diseñada por una joyera de renombre y hecha a la medida para la artista, los expertos sugieren que su valor real podría acercarse al medio millón de dólares o incluso superarlo. Más allá de su precio, el anillo se consolida como un símbolo de la historia de amor y la conexión que Taylor y Travis han construido con paciencia y complicidad.

La pareja hizo su primera aparición pública en septiembre de 2023 en un partido de los Kansas City Chiefs, y desde entonces se han consolidado como una de las parejas más influyentes y estables del mundo del entretenimiento, mostrando apoyo incondicional el uno al otro.