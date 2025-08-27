Padre de Travis Kelce reveló que su hijo y Taylor Swift se comprometieron hace dos semanas

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Una de las personas más emocionadas por el compromiso de Travis Kelce y Taylor Swift es Ed, el padre del deportista. Como es de conocimiento, la pareja compartió fotos de la pedida de mano y mostraron el costoso anillo que lució la intérprete de Shake It Off.

Si bien la noticia fue de hace unas horas, Ed Kelce confesó que Travis le propuso matrimonio a Taylor hace dos semanas.

“Travis le propuso hace, quizás, dos semanas (...) Lo iba a posponer hasta esta semana. Creo que ella estaba un poco nerviosa, pero la iba a posponer hasta esta semana para, ya sabes, hacer algo grandioso, para que fuera un evento especial. Y le repetí que podía hacerlo al lado de la carretera, en cualquier lugar que lo convirtiera en un evento especial... cuando te arrodillas y le pides matrimonio”, dijo para News 5 Cleveland.

¿Cómo fue la pedida de mano de Taylor Swift?

De acuerdo con Ed, Travis la llevó al jardín de su casa que está ubicada en Lee's Summit, Missouri.

“La llevó allí, estaban a punto de salir a cenar, y él dijo: ‘Salgamos a tomar una copa de vino’... Salieron, y fue entonces cuando él la invitó, y fue precioso. Empezaron a hablar por FaceTime conmigo, con su madre y sus padres para asegurarse de que todos lo supieran. Así que verlos juntos es genial”, contó.

Asimismo, Ed Kelce aseguró que sabía que Travis ya tenía planeada la pedida de mano, además, tenía pensado hacerle la propuesta durante la temporada de la NFL del año pasado.

“De hecho, fuimos a un evento en Kansas City el domingo por la noche, una transmisión de 'The Kingdom' por ESPN. Fuimos, y su madre y yo lo acompañamos a su casa a cenar. Taylor preparó la cena. Disfrutamos de una cena maravillosa con ellos en el patio, viéndolos a los dos tan locos el uno por el otro. Es realmente genial”.

Pese a que ya están comprometidos, el padre de Travis Kelce confesó que aún no hay fecha de la boda. “Son simplemente dos jóvenes muy enamorados, que se encuentran bajo un protagonismo que realmente no buscaban, pero que de alguna manera siguieron gracias a su éxito en sus respectivos campos”.

La historia de amor de Taylor Swift y Travis Kelce

El romance entre la estrella pop y el jugador de la NFL decidieron hacer pública su relación a mediados de 2023. Sin embargo, el primer acercamiento se remonta a julio de ese mismo año, durante The Eras Tour, la exitosa gira de Taylor Swift.

Kelce dijo en su pódcast que había planeado entregarle su número de teléfono a Swift a través de una pulsera de la amistad durante un concierto en el Arrowhead Stadium, pero no logró concretarlo.

Fue gracias a la intervención de personas cercanas a la cantante que el deportista pudo finalmente captar su atención, lo que dio inicio a una serie de mensajes y, poco después, a una primera cita en Nueva York.

Taylor Swift y Travis Kelce sellan su compromiso con deslumbrante anillo.Fuente: Instagram: @taylorswift

Donald Trump desea suerte a Taylor Swift tras su compromiso con Travis Kelce

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, deseó suerte a Taylor Swift y al jugador de fútbol americano Travis Kelce, poco después de que anunciaran su compromiso, y aseguró que la cantante es "una persona fantástica".

"Les deseo mucha suerte. Creo que él es un gran jugador. Creo que es un gran tipo y creo que ella es una persona fantástica, así que les deseo mucha suerte", dijo Trump al ser consultado por periodistas durante la séptima reunión de su gabinete.

El mandatario fue consultado pocos minutos después de que Swift y Kelce anunciaran en una publicación en Instagram su compromiso, después de llevar juntos desde 2023.