Taylor Swift anunció su compromiso con Travis Kelce y mostró el anillo que le entregó el jugador de la NFL

Taylor Swift y Travis Kelce anunciaron su compromiso a través de una publicación en Instagram este martes 26 de agosto. La cantante y el jugador de los Kansas City Chiefs compartieron varias imágenes de la propuesta realizada en un jardín adornado con flores.

En una de las instantáneas se aprecia el momento en que el deportista se arrodilla frente a la artista, así como un primer plano del deslumbrante anillo de compromiso.

"Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasia se van a casar", escribió Swift junto a las fotografías.

La noticia llega semanas después de que Kelce publicara una serie de fotografías donde ambos se retratan en momentos especiales. En ellas, se les veía disfrutando con amigos, luciendo atuendos similares y dejando ver otros detalles románticos de su vida en pareja.

Una historia que nació en un estadio

El romance entre la estrella pop y el jugador de la NFL decidieron hacer pública su relación a mediados de 2023. Sin embargo, el primer acercamiento se remonta a julio de ese mismo año, durante The Eras Tour, la exitosa gira de Taylor Swift.

Kelce dijo en su pódcast que había planeado entregarle su número de teléfono a Swift a través de una pulsera de la amistad durante un concierto en el Arrowhead Stadium, pero no logró concretarlo.

Fue gracias a la intervención de personas cercanas a la cantante que el deportista pudo finalmente captar su atención, lo que dio inicio a una serie de mensajes y, poco después, a una primera cita en Nueva York.



Swift, entre la música y el amor

En paralelo a su relación, Taylor Swift reveló detalles de su próximo álbum, The Life of a Showgirl, durante una participación especial en el pódcast de Kelce y su hermano Jason. El episodio alcanzó más de 13 millones de visualizaciones en YouTube en apenas 24 horas.

"Este álbum trata de lo que pasaba detrás de escena en mi vida interior durante esta gira, que fue tan vibrante, eléctrica y llena de euforia", explicó la artista al hablar sobre la inspiración que encontró en The Eras Tour.

Además, Swift hizo historia en febrero de 2024 al convertirse en la artista con más premios Grammy a Álbum del Año, justo antes de viajar a Tokio para continuar con su gira. Días después, regresó a Estados Unidos para apoyar a Kelce, quien conquistó el Super Bowl con los Chiefs al vencer a los San Francisco 49ers.



En junio de 2024, Travis Kelce sorprendió al unirse a la cantante en el escenario de Wembley Stadium en Londres. También se les ha visto juntos en partidos de fútbol americano, conciertos y hasta en el US Open.