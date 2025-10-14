Teresa Mera asume el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo en el gabinete de José Jerí [PERFIL]

Teresa Stella Mera Gómez asume el cargo de Ministra de Comercio Exterior y Turismo en el Gabinete de José Jerí. Previamente a este nombramiento, la funcionaria ejercía como viceministra de Comercio Exterior dentro del mismo ministerio.

Perfil profesional de Teresa Mera

La ministra Mera es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Complementó su formación con un Máster en Derecho Internacional y Economía. Obtuvo este grado en el World Trade Institute de la Universidad de Berna, Suiza. Su experiencia como funcionaria pública supera los 30 años, habiendo trabajado en instituciones como el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Promperú e Indecopi.

Mera Gómez es reconocida por su experiencia en el ámbito de los acuerdos internacionales. Desempeñó un rol como Jefa del Equipo Negociador de Perú en materia de Propiedad Intelectual para diversos acuerdos comerciales.

Entre los acuerdos y organismos en los que lideró las negociaciones de propiedad intelectual se encuentran la Unión Europea, Canadá, China, Japón, Corea, Alianza del Pacífico, y el Acuerdo TPP. También participó en negociaciones con EFTA, México, Tailandia, Costa Rica y Panamá.

Trayectoria institucional en el Mincetur

Dentro del Mincetur, donde ahora ostenta el máximo cargo, Teresa Mera se ha desempeñado en roles directivos de alta responsabilidad, incluyendo:

Jefa de Gabinete .

. Directora para América del Norte y Europa.

Además de su carrera en Mincetur y Promperú, ha ocupado posiciones en el Tribunal de Indecopi. Fue miembro del Consejo Directivo y formó parte de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual.

Adicionalmente, Mera Gómez ha participado en el sector portuario como Miembro del Directorio de la Autoridad Portuaria Nacional (APN), representando al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.