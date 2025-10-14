Gremios empresariales se pronuncian tras la juramentación del primer Gabinete de José Jerí: ¿Qué dicen?

Cuatro días después de asumir la presidencia, José Jerí juramentó a su primer Gabinete, encabezado por Ernesto Álvarez. ADEX saludó los nombramientos de Denisse Miralles en Economía y Teresa Mera en Comercio Exterior, destacando su experiencia y perfil técnico para impulsar las exportaciones no tradicionales.
ADEX se pronuncia ante el MEF y el Mincetur
Tras la reciente juramentación del Gabinete Ministerial liderado por el premier Ernesto Álvarez, el presidente de la Asociación de Exportadores (ADEX), César Tello, se presentó en Conexión por RPP y se mostró de acuerdo con el nombramiento de las nuevas ministras de Economía, Denise Miralles, y de Comercio Exterior, Teresa Mera.
El presidente de ADEX indicó que el gremio ya ha trabajado directamente con ambas funcionarias cuando ocupaban los viceministerios de Economía y Comercio Exterior, respectivamente. Tello calificó a Miralles y Mera como "funcionarias de primer nivel" y consideró que es un gran avance que profesionales que conocen el sector hayan sido designadas en estas carteras.
"Creemos que nos van a permitir seguir coordinando desde el sector privado y el público para que el sector de las exportaciones, sobre todo las no tradicionales, sigan creciendo al nivel que han venido mostrando hasta ahora", afirmó Tello.
Respecto al presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, Tello destacó su trayectoria como jurista, señalando que ha sido un tribuno notable e incluso presidente del Tribunal Constitucional en algún momento.
El presidente de ADEX resaltó que la inseguridad es un problema muy grande que afecta a todos, incluyendo a las importantes empresas agroexportadoras que proveen trabajo a los peruanos. Por ello, el Ministerio del Interior es una cartera tan crítica en este momento.
En cuanto al nuevo titular, Vicente Tiburcio, Tello expresó confianza a nivel general, recordando que es un ex-GEIN y ha trabajado en inteligencia desde los años 90.
"Una persona que tiene la trayectoria debería tener toda la preparación y la experiencia como para poder mejorar los resultados que hasta ahora hemos visto con todos los ministros que han pasado por ahí," sostuvo Tello.
Lista completa del nuevo Consejo de Ministros
- Presidente del Consejo de Ministros: Ernesto Álvarez Miranda
- Ministerio Relaciones Exteriores: Hugo de Zela Martínez
- Ministerio de Defensa: César Francisco Díaz Peche
- Ministerio Economía y Finanzas: Denisse Miralles
- Ministerio del Interior: Vicente Tiburcio Orbezo
- Ministerio de Justicia y Derechos Humanos: Walter Eleodoro Martínez Laura
- Ministerio de Educación: Jorge Eduardo Figueroa Guzmán
- Ministerio de Salud: Luis Napoleón Quiroz Avilés
- Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego: Vladimir Germán Cuno
- Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo: Óscar Fernández Cáceres
- Ministerio de Producción: César Quispe
- Ministerio de Comercio Exterior y Turismo: Teresa Mera
- Ministerio de Energía y Minas: Luis Enrique Bravo
- Ministerio de Transportes y Comunicación: Aldo Prieto
- Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento: Wilder Sifuentes Quilcate
- Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables: Sandra Gutiérrez
- Ministerio del Ambiente: Miguel Angel Espichán
- Ministro de Cultura: Alfredo Luna
- Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social: Lesly Shica Seguil