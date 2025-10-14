Gremios empresariales se pronuncian tras la juramentación del primer Gabinete de José Jerí: ¿Qué dicen?

Cuatro días después de asumir el cargo, el presidente José Jerí llevó a cabo una ceremonia de juramentación al primer Gabinete de su gestión. Tras ello, diversos gremios opinaron sobre las figuras que liderarán a cada sector.

ADEX se pronuncia ante el MEF y el Mincetur

Tras la reciente juramentación del Gabinete Ministerial liderado por el premier Ernesto Álvarez, el presidente de la Asociación de Exportadores (ADEX), César Tello, se presentó en Conexión por RPP y se mostró de acuerdo con el nombramiento de las nuevas ministras de Economía, Denise Miralles, y de Comercio Exterior, Teresa Mera.

El presidente de ADEX indicó que el gremio ya ha trabajado directamente con ambas funcionarias cuando ocupaban los viceministerios de Economía y Comercio Exterior, respectivamente. Tello calificó a Miralles y Mera como "funcionarias de primer nivel" y consideró que es un gran avance que profesionales que conocen el sector hayan sido designadas en estas carteras.

"Creemos que nos van a permitir seguir coordinando desde el sector privado y el público para que el sector de las exportaciones, sobre todo las no tradicionales, sigan creciendo al nivel que han venido mostrando hasta ahora", afirmó Tello.

Respecto al presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, Tello destacó su trayectoria como jurista, señalando que ha sido un tribuno notable e incluso presidente del Tribunal Constitucional en algún momento.

El presidente de ADEX resaltó que la inseguridad es un problema muy grande que afecta a todos, incluyendo a las importantes empresas agroexportadoras que proveen trabajo a los peruanos. Por ello, el Ministerio del Interior es una cartera tan crítica en este momento.

En cuanto al nuevo titular, Vicente Tiburcio, Tello expresó confianza a nivel general, recordando que es un ex-GEIN y ha trabajado en inteligencia desde los años 90.

"Una persona que tiene la trayectoria debería tener toda la preparación y la experiencia como para poder mejorar los resultados que hasta ahora hemos visto con todos los ministros que han pasado por ahí," sostuvo Tello.

Lista completa del nuevo Consejo de Ministros

Presidente del Consejo de Ministros: Ernesto Álvarez Miranda

Ministerio Relaciones Exteriores: Hugo de Zela Martínez

Ministerio de Defensa: César Francisco Díaz Peche

Ministerio Economía y Finanzas: Denisse Miralles

Ministerio del Interior: Vicente Tiburcio Orbezo

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos: Walter Eleodoro Martínez Laura

Ministerio de Educación: Jorge Eduardo Figueroa Guzmán

Ministerio de Salud: Luis Napoleón Quiroz Avilés

Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego: Vladimir Germán Cuno

Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo: Óscar Fernández Cáceres

Ministerio de Producción: César Quispe

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo: Teresa Mera

Ministerio de Energía y Minas: Luis Enrique Bravo

Ministerio de Transportes y Comunicación: Aldo Prieto

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento: Wilder Sifuentes Quilcate

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables: Sandra Gutiérrez

Ministerio del Ambiente: Miguel Angel Espichán

Ministro de Cultura: Alfredo Luna

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social: Lesly Shica Seguil