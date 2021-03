En lo que va del 2021 el dólar acumula un alza de 2.63% en el mercado peruano. | Fuente: Reuters

Hoy, durante la mañana de este martes 23 de marzo, el dólar presenta una cotización de S/ 3.714, a nivel interbancario.

Este tipo de cambio se registra desde la tarde de ayer luego que la moneda estadounidense retrocediera alrededor de 0.10% en la jornada pasada.

La leve caída genera que se calcule que el billete verde acumula un crecimiento de 2.63% en lo que va de este 2021 en el mercado peruano.





Pese a que cerró a la baja por la intervneción del Banco Central de Reserva (BCR), la tendencia en la mayoría de la sesión de ayer fue al alza ante una mayor aversión al riesgo en los mercados emergentes.

¿Cuánto cuesta en bancos?

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) indica que en los bancos el dólar se compra a un precio promedio de S/ 3.719 y se vende a S/ 3.723.

Mientras que en el mercado paralelo se estima que el billete verde tiene un precio de compra de S/3.705 y de venta de S/3.725.

Came recordar que esta mañana el dólar aún no reporta ningún cambio en el mercado peruano y su precio variará en cuanto comience la sesión cambiaria a las 9:00 a.m. aproximadamente.