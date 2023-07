Turismo: Hasta 60% de reservas de viajes al Perú en riesgo ante 'Toma de Lima'

La Cámara Nacional de Turismo (Canatur) y la Apavit señalan que

El anuncio de una protesta programada para el próximo 19 de julio, denominada la 'Tercera Toma de Lima', está golpeando nuevamente al turismo en el país.

Los gremios de turismo indican que las reservas de viajes se estarían reduciendo hasta en un 60% debido al temor que genera la situación en el Perú, luego que las protestas registradas hace unos meses dejaran varados a varios turistas.

"Nuevamente están cancelando sus viajes, sus programas turísticos por esta situación. Hemos visto una caída dramática esta semana en las reservas, principalmente en los destinos turísticos de Lima y el Cusco", señala el director ejecutivo de la Cámara Nacional de Turismo (Canatur), Tito Alegría.

El representante de Canatur indica que las noticias que replican las embajadas respecto a Perú evidencia cierto nivel de riesgo.

"La mayoría de embajadas en el Perú y consulados hacen un análisis del país y lo informan a sus ciudadanos y sus departamentos de Estado, se informe genera una alerta a sus conciudadanos y les dicen que el día 19 tomen todas las precauciones porque se va a desarrollar una 'toma'", manifestó.

Por su parte, el representante de la Asociación Peruana de Agencias de Viaje y Turismo (Apavit), Ricardo Acosta, recuerda que algunos países mantienen alertas a los viajes al Perú.

"He recibido una llamada de un grupo de turistas italianos que venían en tres semanas y una entidad del gobierno italiano les ha dicho que no es el momento para venir a Perú porque hay conmoción social. Mientras los gobiernos no retiren estas alertas que han puesto va a ser un problema", comentó.

Además, Acosta calcula que han caído entre 50% y 60% las reservas en el sector turístico, cifras que se suman a lo que se perdió durante los primeros meses del año debido a las paralizaciones.

La cifra coincide con lo señalado recientemente por el presidente de la Cámara de Comercio de Cusco, John Gonzales.

“Hay un 50 % de turistas que tienen una reserva por confirmar y lo peor es que hay países y muchas agencias de muchos países que han sacado de su oferta turística a Cusco y a Perú”, dijo a RPP.

Como se recuerda, las protestas reportadas entre diciembre del 2022 y febrero de este año generaron pérdidas de S/ 50 millones diarios al turismo.

Ahora, Alegría proyecta que nuevamente los principales destinos que se verían afectados por eventuales paralizaciones serían los del sur, es decir, Cusco, Puno y Arequipa.

Ante este riesgo, el representante de la Canatur señala que se está solicitando que se presente un plan de contingencia y se informe lo que va a realizar la polícia de cara a "una situación de violencia que nadie desea".