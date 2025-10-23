Tuua de Transferencia: Congreso propone renegociar cobro de tarifa a pasajeros con escala en el Jorge Chávez

La iniciativa legislativa propone declarar de interés nacional y necesidad pública la renegociación de la sexta adenda del contrato de concesión suscrito entre el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y Lima Airport Partners (LAP).

A pocos días del inicio del cobro de la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) de Transferencia a pasajeros que realicen escala en el nuevo aeropuerto internacional Jorge Chávez en el Congreso de la República se ha presentado un proyecto de ley que plantea una renegociación en el contrato. ¿De qué trata?

La congresista Katy Ugarte de la bancada de Juntos por el Perú presentó una iniciativa legislativa para declarar de interés nacional y necesidad pública la renegociación de la sexta adenda referida al cobro de la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) de Transferencia.

El objetivo, según precisa el documento, es “garantizar condiciones justas, equitativas y sostenibles para los usuarios”, al señalar que esta tarifa “representa un costo directo para los pasajeros en tránsito, lo que limita su accesibilidad y elevado costo del viaje aéreo”.

En la exposición de motivos, la parlamentaria argumenta que el cobro de la TUUA de Transferencia genera una situación de doble cobro para los usuarios que utilizan el aeropuerto como punto de conexión entre dos vuelos internacionales.

“Esta práctica implica que un pasajero que no ingresa formalmente al territorio peruano, sino que únicamente realiza una conexión entre vuelos, debe asumir el pago de tarifas aeroportuarias similares a aquellas aplicadas a pasajeros que inician o culminan su viaje en Lima”, acotó.

Sexta adenda

En la Adenda 6 del Contrato de Concesión, suscrito en el 2013 entre el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y Lima Airport Partners (LAP), se realizan precisiones respecto al régimen de tarifas y precios aplicables en la Tarifa Unificada de uso de Aeropuerto (TUUA).

“A los pasajeros en transferencia se les aplica una TUUA según los mecanismos y procedimientos establecidos en las disposiciones del presente Contrato y en las Leyes Aplicables y Normas”, señala el documento.