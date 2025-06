TUUA de Transferencia: Eduardo Arana anuncia reducción de costos para los usuarios

El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana se presenta ante el Pleno del Congreso para solicitar el voto de confianza.

Durante su presentación en el Pleno del Congreso, el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana se refirió a la Tarifa Unificada por Uso de Aeropuerto de Transferencia, la nueva tarifa aeroportuaria que deberán pagar los pasajeros que hagan escala en el nuevo aeropuerto Jorge Chávez y que por ahora se encuentra suspendida.



"Este gobierno hace suya la preocupación respecto de las Tarifa Unificada por Uso de Aeropuerto (TUUA de transferencia) que hoy afecta a todos los usuarios de los servicios aéreos internos, por ello habiéndose reiniciado el proceso para recalcular dicha tarifa, el gobierno incidirá en establecer un importe justo y acorde a nuestra realidad. En segundo lugar, desde el MTC propiciaremos de inmediato la reducción de los costos que son asumidos por los usuarios", sostuvo.

En ese sentido, explicó que a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones se propiciará la “reducción de los costos que son asumidos por los usuarios”.

Ositrán estableció tarifas provisionales con relación a la TUUA

La TUUA de Transferencia es una nueva tarifa aeroportuaria que generaría un costo adicional para los pasajeros que realicen escala en el nuevo aeropuerto Jorge Chávez, y ha sido objeto de críticas desde su anuncio.

Aunque se tenía prevista su aplicación con el inicio de operaciones del nuevo terminal el 1 de junio, Lima Airport Partners (LAP), la concesionaria del aeropuerto, ha confirmado que la suspensión del cobro de esta tarifa se mantendrá vigente hasta el mes de septiembre.

A pesar de la suspensión anunciada por LAP, el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) dejó sin efecto la resolución inicial que había establecido montos de US$ 11.32 para vuelos internacionales y US$ 7.07 para nacionales.

No obstante, Ositrán también estableció tarifas provisionales de la TUUA de Transferencia que podrían entrar en vigencia desde el viernes 13 de junio. Estas tarifas provisionales son de US$ 6.79 para vuelos nacionales y US$ 10.74 para vuelos internacionales. La resolución de Ositrán indica que estas tarifas provisionales se mantendrán hasta la entrada en vigencia de la nueva tarifa definitiva.

Para fijar el monto definitivo de la TUUA de Transferencia, Ositrán convocará a dos audiencias públicas y recibirá comentarios de la ciudadanía hasta el 10 de julio. Este procedimiento busca establecer un nuevo monto para la tarifa.