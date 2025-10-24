TUUA de transferencia se aplicará desde el 27 de octubre, pero gremios piden su postergación: ¿por qué?

Diversas instituciones que representan a los sectores del transporte aéreo, el turismo y el comercio exterior en el Perú han emitido un comunicado urgente solicitando la intervención del Gobierno ante el inminente cobro de la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) de transferencia.

Esta tarifa será aplicada en los boletos de los pasajeros que realicen una conexión internacional en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y está programada para iniciar el próximo lunes 27 de octubre, implementada por Lima Airport Partners (LAP).

En el comunicado, se enfatiza que este asunto no debe verse como un tema exclusivo, técnico o regulatorio. Los sectores advierten que "es una decisión que afecta directamente al pasajero, a la atracción del turismo nacional, al comercio internacional y al posicionamiento estratégico del Perú en América Latina".

Por ello, se ha planteado la necesidad de que se evalúe, con carácter de "urgencia y de manera multisectorial, el conjunto de implicancias económicas, operativas y reputacionales que tendrá esta medida si se aplica en la fecha anunciada".

Propuesta de postergación y colaboración

Las instituciones proponen que se acuerde la postergación del cobro de la TUUA de transferencia. El objetivo es mantener esta pausa hasta que se pueda adoptar una "decisión informada, viable y consensuada, en un marco de respeto al cumplimiento del contrato de concesión".

Los gremios reiteraron su disposición a colaborar técnica y constructivamente con todas las partes involucradas.