La cotización del dólar incrementó a nuevos precios récord durante la semana pasada y cotiza cerca de los S/ 3.90, lo cual significa un mayor precio para algunos productos importados y servicios en la moneda estadounidense.

Uno de los servicios afectados por el alza del tipo de cambio es el alquiler, razón por la cual un gran número de personas pretendería renegociar el costo de sus arrendamientos.

De acuerdo con Luciano Barredo, gerente de Grupo Navent (Urbania y Adondevivir), entre el 60% y 70% de personas que alquilaban una propiedad en el país buscaban renegociar sus contratos.

Esta tendencia se mantendría desde el cierre del 2020 cuando los inquilinos pedían renegociar los contratos principalmente para reducir el monto de renta.

“Desde hace un mes, no sé si está en la misma proporción, pero debe estar muy cerca del 60% y 70% (que buscan renegociar), pero creo que no es para bajar el precio sino netamente buscar que los alquileres sean en soles, no en dólares”, dijo Barredo a Gestión.

Sin embargo, señaló que dada la incertidumbre electoral no se espera que todos los inquilinos lleguen a un acuerdo.

“Al arrendador le va a convenir siempre que (el alquiler) sea en dólares, y el arrendatario va a querer en soles. Va a ser bien complicado que en estas fechas, por el tema político, se pueda llegar a este punto. Durante la pandemia fuerte, sí era más factible, pero ahora cuando es un tema político va a ser bien difícil llegar a buenos términos porque es muy incierto todo”, agregó.

Actualmente en Lima el alquiler de un departamento de 100 m2 es de S/ 2,540 en promedio al mes, esto es 0.5% mayor que lo registrado en el mes anterior.

Además, de acuerdo con Inquilinos Morosos SAC, se estima que un 60% de los arrendatarios tiene algún tipo de problema para pagar.