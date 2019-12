José Chlimper, actual miembro del directorio del BCR | Fuente: Internet

Julio Velarde, presidente del BCR, afirmó que no hay “causal de vacancia” para separar a José Chlimper del directorio del BCR, quien es investigado por el caso de aportes de campaña al partido de Keiko Fujimori

“Sería poco elegante que me pueda referir sobre eso. Pero explicaré que las causas de vacancia aplican si tiene condena o incumple las normas del BCR. Además, requiere dos terceras parte del Congreso, no diré si es probable improbable, pero no hay causal de vacancia para separaron”, afirmó a RPP

Aseguró que el periodo de Chlimper culmina en julio 2021.

Elección



El pleno del Congreso de la República eligió como los tres nuevos integrantes del Banco Central de Reserva (BCR) al economista Elmer Cuba; al excandidato a la vicepresidencia por Fuerza Popular José Chlimper; y al exministro de Defensa durante el régimen aprista Rafael Rey.