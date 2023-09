Ventas de cevicherías bajaron 35% ante menor consumo

Este fin de semana el ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras, sugirió reducir el consumo de ceviche ante el alza de precio del limón, que ha subido más de un 200% en los últimos dos meses. Esta posición del MEF ha generado rechazo en el sector de restaurantes.

Para el presidente de la Asociación de Restaurantes Marinos y Afines, Javier Vargas, estos comentarios desalientan el consumo en un sector que ya viene golpeado.

"Las declaraciones del ministro no las compartimos porque no le hace un favor gastronómico porque el cliente consumidor que viene a las cevicherías vienen en un 80% prefiriendo el ceviche, no el arroz con maríscos ni el chicharrón de calamar, el calamar está muy caro y escaso y no hay para ofertarlo", dijo en RPP.

El representante del gremio comentó que desde hace unos días ya observan una caída en sus ventas.

"El fin de semana anterior casi hemos vendido 35% menos porque la gente piensa que el ceviche pudo haberse subido de precio y nosotros como restauranteros estamos haciendo lo posible para atraer al público"

Vargas sostiene que los precios de los ceviches no han subido y descartó una próxima alza, pero por ahora, mientras se espera que llegue la importación de limón y que la producción de limón en el norte se reduzca normalice, los restaurantes marinos están optando por preparar ceviche con otros insumos cítricos.

"Estamos sustituyendo por otros cítricos como la naranja agria de Huacho, el aji arnaucho, el tumbo o el camu camu, el aguaymanto. Tenemos otros cítricos para preparar el ceviche con diferentes sabores", señaló.

Solo en comparación con el año pasado, el gremio calcula que los insumos para preparar los platillos marinos ha subido un 60%.

"Nuestro margen de rentabilidad es de un 30%, estamos trabajando casi a perdida", sostuvo.

Vargas recordó que en el Perú actualmente hay más de 38 mil cevicherías, que brinda empleo directo e indirecto a más un millón de personas.

El vocero del gremio de restaurantes marinos agregó que del lunes 4 de 10 de septiembre estarán buscando captar más público con una campaña que dejará sus platillos al 50% de descuento en festivales organizados por la Municipalidad de la Perla y la Municipalidad de San Juan de Lurigancho.