Los trabajadores que laboren durante el 30 de agosto deberán recibir una remuneración adicional. | Fuente: Andina

La próxima semana los trabajadores tendrán un día no laborable y un feriado, el 29 y 30 de agosto respectivamente, pero ¿qué deben tener en cuenta?

En primer lugar, los trabajadores que laboren durante el feriado del martes 30 de agosto, establecido en conmemoración de Santa Rosa de Lima, podrán recibir un pago adicional.

Según la Cámara de Comercio de Lima (CCL), este día de descanso está amparado en el Decreto Legislativo 713, lo que significa que es una fecha de descanso obligatorio remunerado, tanto en la actividad privada como pública.

Aquellos empleados que trabajen durante ese día, previo acuerdo con su empleador, deberán recibir tres pagos:

La remuneración correspondiente al día feriado, que ya está considerada en su remuneración mensual. Un pago correspondiente a la labor efectuada ese día Otro monto adicional equivalente al 100% de la remuneración diaria.

Por ejemplo, la CCL indica que si un trabajador normalmente gana S/ 3,000 mensuales su pago por día es de S/ 100, lo que implica que si trabaja durante el feriado, sin un día de descanso sustitutorio, deberá recibir S/ 200 soles adicionales. En ese mes recibiría un pago de S/ 3,200.

El cálculo mencionado se estima teniendo en cuenta que S/ 100 están incluidos en su remuneración mensual de S/ 3,000, otros S/ 100 se suman por la labor realizada ese día y unos S/ 100 más como sobretasa del 100% de la remuneración diaria.

¿Pagan adicional en un día no laborable?

Los días no laborables no son iguales a los feriados, pues estos no fueron establecidos por ley sino por un decreto del Gobierno.

En el caso del 29 de agosto próximo, declarado no laborable por el Decreto Supremo 033-2022-PCM, se determina principalmente para los trabajadores del sector público y no implican un pago adicional.

Al contrario de los feriados, si un trabajador no acude a laborar en el día no laborable este deberá recuperar el día que no se trabajó en la forma que definan los titulares de la entidad correspondiente.

Para los trabajadores del sector público el acogimiento al día libre es obligatorio, pero para el sector privado es opcional.

"Si deciden acogerse y disponer que no se trabaje ese día, deberán definir también la forma de recuperar las horas dejadas de laborar, por ejemplo, haciendo horas extras en los días subsiguientes o bajo alguna otra fórmula de recuperación", precisa el gerente del Centro Legal de la CCL, Álvaro Gálvez.

Además del 29 de agosto, el Gobierno ha establecido otros días no laborables para el viernes 7 de octubre, el lunes 31 de octubre, el lunes 26 de diciembre y el viernes 30 de diciembre.