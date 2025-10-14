Vladimir Cuno Salcedo asume como nuevo ministro de Desarrollo Agrario y Riego [PERFIL]

Vladimir Germán Cuno Salcedo es designado como el nuevo ministro del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), integrándose al gabinete del gobierno de José Jerí. El nombramiento de Cuno Salcedo responde a una trayectoria consolidada tanto en la administración pública como en el sector privado.

El nuevo titular del Midagri es un funcionario con conocimiento del sector agrario y de riego. En los últimos cinco años, Vladimir Cuno Salcedo se ha desempeñado continuamente como funcionario del Midagri.

Específicamente, ha ocupado roles clave relacionados con la gestión hídrica y la infraestructura:

Desde el año 2020, se desempeñó como Director General de la Dirección General de Infraestructura Hidráulica y Riego.

Dentro del Midagri , también ejerció funciones como consultor.

, también ejerció funciones como consultor. Asimismo, trabajó como especialista en seguimiento y monitoreo del ministerio.

Experiencia en otros sectores

La experiencia profesional de Cuno Salcedo trasciende el ámbito agrario, abarcando sectores de la administración pública:

Se desempeñó como especialista en Metodologías en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) .

. Trabajó en el Ministerio de Vivienda y Saneamiento (Vivienda), donde fue coordinador técnico del Programa Nacional de Vivienda Rural.

Además de su trayectoria en el sector público, Cuno Salcedo cuenta con experiencia en el sector privado, habiendo trabajado en la empresa Camposol.