Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Vladimir Cuno Salcedo asume como nuevo ministro de Desarrollo Agrario y Riego [PERFIL]

Gobierno de José Jerí designa a Vladimir Cuno Salcedo al frente del Midagri
Gobierno de José Jerí designa a Vladimir Cuno Salcedo al frente del Midagri | Fuente: TV Perú
Fiorella Hokama

por Fiorella Hokama

·

Vladimir Germán Cuno Salcedo fue designado ministro de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) en el gobierno de José Jerí. Con más de cinco años en el ministerio, destaca por su experiencia en gestión hídrica e infraestructura, además de su trayectoria en el MEF, Vivienda y la empresa privada Camposol.

Vladimir Germán Cuno Salcedo es designado como el nuevo ministro del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), integrándose al gabinete del gobierno de José Jerí. El nombramiento de Cuno Salcedo responde a una trayectoria consolidada tanto en la administración pública como en el sector privado.

El nuevo titular del Midagri es un funcionario con conocimiento del sector agrario y de riego. En los últimos cinco años, Vladimir Cuno Salcedo se ha desempeñado continuamente como funcionario del Midagri.

Específicamente, ha ocupado roles clave relacionados con la gestión hídrica y la infraestructura:

  • Desde el año 2020, se desempeñó como Director General de la Dirección General de Infraestructura Hidráulica y Riego.
  • Dentro del Midagri, también ejerció funciones como consultor.
  • Asimismo, trabajó como especialista en seguimiento y monitoreo del ministerio.

Experiencia en otros sectores 

La experiencia profesional de Cuno Salcedo trasciende el ámbito agrario, abarcando sectores de la administración pública:

  • Se desempeñó como especialista en Metodologías en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
  • Trabajó en el Ministerio de Vivienda y Saneamiento (Vivienda), donde fue coordinador técnico del Programa Nacional de Vivienda Rural.

Además de su trayectoria en el sector público, Cuno Salcedo cuenta con experiencia en el sector privado, habiendo trabajado en la empresa Camposol.

Sencillo y al Bolsillo

EP15 | CTS: QUÉ ES, CUÁNDO SE PAGA Y CÓMO USARLA INTELIGENTEMENTE

¿Te depositaron la CTS y no sabes qué hacer con ella? Aprende qué es, cuándo se entrega y cómo sacarle el máximo provecho: ahorrar, pagar deudas o invertir. Educación financiera práctica, simple y directa, para que tu guardadito realmente rinda.
Sencillo y al Bolsillo
Sencillo y al Bolsillo
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Midagri José Jerí juramentación de ministros

RPP TV

En Vivo

Más sobre Economía

Lo más leído

Últimas noticias

SIGUIENTE NOTA