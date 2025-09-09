Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Presidente de JNE: voto digital podría estar condenado al fracaso si no se realiza correctamente
EP 1864 • 10:52
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Martes 9 de agosto | (San Pedro Claver) - "Los atormentados por espíritus inmundos quedaban curados, y la gente trataba de tocarlo, porque salía de él una fuerza que los curaba a todos"
EP 1073 • 12:01
RPP Data
RPP Data
Informe de Essalud y testimonios de pacientes revelan largas esperas para conseguir citas médicas
EP 291 • 03:43

¿Vuelos directos entre Londres y Lima? Esta es la visión desde inPERU para potenciar el turismo

¿Vuelos directos entre Londres y Lima? Esta es la visión desde inPERU para potenciar el turismo
¿Vuelos directos entre Londres y Lima? Esta es la visión desde inPERU para potenciar el turismo | Fuente: RPP
Fiorella Hokama

por Fiorella Hokama

·

Mercedes Aráoz, presidenta de inPERU, destacó en RPP el interés internacional por invertir en turismo, minería, energía e infraestructura. Además, se refirió a la posibilida de que haya vuelos directos Londres-Lima.

La presidenta de inPERU, Mercedes Aráoz, se presentó en Ampliación de Noticias por RPP y se refirió a las perspectivas de restablecimiento de vuelos directos entre Londres y Lima, un tema de interés para el sector turismo peruano.

Durante el XVIII Roadshow Europa, se abordó el tema del turismo al Perú, además de otros sectores como el minero, energético y de infraestructura, que han generado un "gran interés" entre los inversionistas institucionales. Aráoz indicó que si bien el sector turismo fue mencionado, el desarrollo de este tema se profundizará en Madrid, donde se les unirá la ministra de Comercio Exterior y Turismo.

Respecto a la posibilidad de vuelos directos Londres-Lima, la representante de inPERU señaló que "el tema de vuelos directos todavía es una posibilidad, pero con lentitud". Explicó que esta lentitud se debe a una "tremenda demanda por nuevas naves", lo que actualmente "impide que haya el desarrollo de ello".

A pesar de los desafíos, Aráoz manifestó optimismo, afirmando que "de hecho va a haber eventualmente" estos vuelos. No obstante, enfatizó que la concreción de estas rutas "va a depender mucho de la fluidez de hombres de negocios y mujeres de negocios eventualmente", ya que la demanda de este segmento es la que "alienta la demanda a ofrecer más recursos".

En este contexto, recordó una experiencia anterior con una aerolínea "que tenía bandera chilena y no era un vuelo directo con bandera peruana y por eso no se logró", subrayando la importancia de la conexión directa y la bandera de origen para el éxito de la ruta.


Sencillo y al Bolsillo

EP15 | CTS: QUÉ ES, CUÁNDO SE PAGA Y CÓMO USARLA INTELIGENTEMENTE

¿Te depositaron la CTS y no sabes qué hacer con ella? Aprende qué es, cuándo se entrega y cómo sacarle el máximo provecho: ahorrar, pagar deudas o invertir. Educación financiera práctica, simple y directa, para que tu guardadito realmente rinda.
Sencillo y al Bolsillo
Sencillo y al Bolsillo
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
inPerú inPerú 2025

Más sobre Economía

Lo más leído

Últimas noticias

SIGUIENTE NOTA