¿Vuelos directos entre Londres y Lima? Esta es la visión desde inPERU para potenciar el turismo

La presidenta de inPERU, Mercedes Aráoz, se presentó en Ampliación de Noticias por RPP y se refirió a las perspectivas de restablecimiento de vuelos directos entre Londres y Lima, un tema de interés para el sector turismo peruano.

Durante el XVIII Roadshow Europa, se abordó el tema del turismo al Perú, además de otros sectores como el minero, energético y de infraestructura, que han generado un "gran interés" entre los inversionistas institucionales. Aráoz indicó que si bien el sector turismo fue mencionado, el desarrollo de este tema se profundizará en Madrid, donde se les unirá la ministra de Comercio Exterior y Turismo.

Respecto a la posibilidad de vuelos directos Londres-Lima, la representante de inPERU señaló que "el tema de vuelos directos todavía es una posibilidad, pero con lentitud". Explicó que esta lentitud se debe a una "tremenda demanda por nuevas naves", lo que actualmente "impide que haya el desarrollo de ello".

A pesar de los desafíos, Aráoz manifestó optimismo, afirmando que "de hecho va a haber eventualmente" estos vuelos. No obstante, enfatizó que la concreción de estas rutas "va a depender mucho de la fluidez de hombres de negocios y mujeres de negocios eventualmente", ya que la demanda de este segmento es la que "alienta la demanda a ofrecer más recursos".

En este contexto, recordó una experiencia anterior con una aerolínea "que tenía bandera chilena y no era un vuelo directo con bandera peruana y por eso no se logró", subrayando la importancia de la conexión directa y la bandera de origen para el éxito de la ruta.