Wilson Soto pide a Contraloría intervención por "cobro abusivo" del TUUA en nuevo aeropuerto Jorge Chávez

El parlamentario calificó como una "medida abusiva" que los usuarios paguen solo por hacer vuelos de conexión dentro del Perú.

El congresista Wilson Soto anunció este martes que envió un oficio a la Contraloría para que intervenga ante el próximo cobro de la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) de transferencia a los pasajeros por, según señala, presuntas irregularidades que se dieron en la sexta adenda del contrato de concesión del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Según el parlamentario, esta medida es "abusiva" y afecta a la economía de los usuarios.

Soto explicó este miércoles en el programa 'Economía Para Todos' de RPP que cuando se firma el contrato de concesión en el año 2001 con Lima Airport Partners (LAP) no se contemplaba este cobro, que será de 7 dólares por vuelos nacionales y $ 11 para internacionales por TUUA de transferencia.

"Yo vengo de Cuzco y me voy a Tarapoto, paso por (el aeropuerto) Jorge Chávez sí o sí porque no hay un vuelo directo de Cuzco a Tarapoto ni viceversa. Tengo que pasar necesariamente por el Jorge Chávez, entonces por eso me van a cobrar, por solamente transitar y eso es una medida abusiva que de ninguna forma podemos permitir", manifestó.

El parlamentario afirmó que ya presentó, por iniciativa propia, un proyecto de ley que busca la eliminación de ese cobro, pero solo para los vuelos nacionales. En ese sentido, precisó que este documento ya se encuentra en dos comisiones del Congreso: Defensa al Consumidor y Transportes.

"Seguramente se va a hacer un predictamen, pero estamos hablando de algo escandaloso porque no puede ser pues, de ninguna forma. Aquí, por una adenda que han tomado decisiones algunos funcionarios en nombre del Estado peruano, van a recaudar, prácticamente, según los cálculos, como 45 millones de dólares anuales y eso van a pagar todos los usuarios", puntualizó.

Soto lamentó que hoy no acudieran representante de LAP a la Comisión de Defensa al Consumidor para escuchar sus descargos por este caso. El parlamentario indicó que representantes del MTC fueron al Congreso, pero dieron muy poca información al respecto.

"La verdad que no trajeron mayores argumentos. Me hubiera encantado que estén los representantes de LAP, pero se excusaron por fuerza mayor. Al final creo que ellos no quieren dar cara porque aquí el beneficiario es directamente esa empresa", sostuvo.

¿Qué es la TUUA?

La Tarifa Unificada por Uso de Aeropuerto (TUUA) es un monto impuesto a los pasajeros nacionales y extranjeros por el uso de las instalaciones y servicios de un terminal aéreo tanto nacional como internacional.

La TUUA por transferencia que se cobrará en el nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez es una tarifa adicional para los pasajeros que hacen escala para vuelos nacionales o internacionales.

Por ejemplo, los pasajeros que parten desde Arequipa con destino a Piura, al no tener disponibles vuelos directos, es necesario realizar escala en Lima, por lo tanto, asumirán el pago de esta nueva tarifa.