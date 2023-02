Vendedores informaron el incremento en el precio de los útiles y los uniformes escolares. | Fuente: Andina

El alza de precios alcanzó a los útiles escolares y a los uniformes, esto genera un dolor de cabeza para los padres de familia pues el reinicio de clases está a la vuelta de la esquina.

De los útiles solicitados, los cuadernos se encarecieron más. Una docena de la marca más cotizada pasó de S/ 54 en el 2022 a S/ 66 este año, según reportes del emporio Mesa Redonda. El precio de los uniformes también subió, refirió María Valverde, comerciante del emporio Gamarra

“Por talla hemos subido 5 soles; por ejemplo, el pantalón en talla 6 y 8 de lo que estaba a 28, ahora está a 33 soles. El alza de precios es por lo mismo que todo ha subido, el dólar ha subido y por eso hemos empezado a subir los precios”, precisó la vendedora.

El gasto en útiles escolares no es el único que afrontan los padres o apoderados del escolar, también se debe asumir el pago de la matrícula o la pensión si optan por un colegio particular. Para no desordenarse en el presupuesto, Jorge Carrillo Acosta, experto en finanzas de Pacífico Business School, recomió ordenar los pagos por relevancia.

Ordena los gastos

“Haz una lista de todos los gastos y ordénalos, enumera, con el mayor detalle posible, todos los pagos que debes realizar en esta época escolar, para luego priorizarlos en orden de importancia, colocando primero los gastos más urgentes. por ejemplo, los primeros en la lista deberían ser las pensiones, los textos escolares y los uniformes, para dejar al final algunas cosas que podrías reutilizar de años anteriores como la mochila, la lonchera o algunos útiles. ello te permitirá tener una guía del orden en que debes ir cancelando todo, para no arriesgarte a gastar el dinero en lo menos relevante”, explicó.

Si pediste un préstamo para pagar estos gastos, no uses ese dinero en otros fines y si quieres ahorrar, al menos en útiles escolares, podrías reunirte con otros padres de familia para comprar al por mayor.

Está prohibido el direccionamiento en la compra de los útiles

Recuerda que los padres tienen derecho a cotizar y comprar en cualquier lugar sus materiales, refirió Rosa Morán, representante de la Dirección de la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor del Indecopi.

“Los colegios no pueden obligar a los usuarios a adquirir materiales o útiles de marcas específicas, o comprarlos en establecimientos señalados con exclusividad por el colegio, este también es el caso para los uniformes, ya que el colegio tampoco puede obligar a los usuarios a adquirir el uniforme en algún establecimiento exclusivo o a confeccionarlo en algún establecimiento específico, para el caso de libros escolares el padre puede acudir a todo aquel lugar donde la editorial lo haya colocado a disponibilidad de compra y no es necesario que sean comprados nuevos, ya que también pueden comprarlos de segundo uso”, explicó.

El colegio tampoco puede obligarte a llevar materiales que no estén relacionados al aprendizaje del menor como plumones para el docente o útiles de aseo, puedes revisar la guía “Checa tu Cole” de Indecopi para conocer otros de tus derechos en colegios privados.

El retorno a clases es el 13 de marzo, si no alcanzaste a comprar todos los útiles el primer día, puedes presentarlos según el requerimiento de las clases a lo largo del año escolar.