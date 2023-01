Mesa Redonda: las ventas se redujeron en un 80 % debido a las continuas manifestaciones

Los negocios en Mesa Redonda deben cerrar más temprano debido a los enfrentamientos entre protestantes y policías | Fuente: RPP

Pedro Gálvez, presidente de la Cámara de Empresarios de Mesa Redonda, informó este lunes que las ventas en la zona se han reducido en un aproximado del 80 %. La principal causa de esto es por las protestas que se están realizando en la capital contra el gobierno de Dina Boluarte.

"A partir de las 4 de la tarde que empiezan las marchas ya uno tiene que cerrar porque ya no hay público. ¿Qué ganamos teniendo los negocios abiertos si no hay clientes? normalmente facturamos entre 15 y 20 millones de dólares diarios y ahora estamos ahorita en 4,5, tal vez 6 millones nomás. Lugar donde hay conflictos, donde la Policía cierra diferentes calles no vienen a Mesa Redonda", manifestó a RPP Noticias.

El empresario también lamentó que con estas manifestaciones contra la presidenta Dina Boluarte se estén perjudicando las ventas en la campaña de verano y posiblemente la temporada escolar si es que las protestas no finalizan.

Por su parte, Susana Saldaña, presidenta de la Asociación Empresarial Gamarra Perú, consideró que había "azuzadores políticos" que estarían instrumentalizando las necesidades de la población para fines particulares.

"Aquí lo que vemos es la utilización política de la necesidad y de las demandas legítimas de mucha gente y usan y azuzan porque están en campaña (…) Eso es lo que hay que hablar con la gente, hay que decirles la verdad", refirió.

"Nos llama la atención lo que está pasando en el país y creo que no debemos caer en el juego de generar más diferencias entre peruanos. Creo que todos somos los llamados a decir ‘basta ya’ y, más bien, decir ‘qué hacemos para unirnos para sacar adelante el país", remarcó.

Protestas en el Cercado de Lima

Grupos de manifestantes se desplazan la tarde de este lunes por diversas calles del Cercado en una nueva jornada de movilizaciones contra el Gobierno. Ellos exigen la renuncia de Dina Boluarte y el adelanto de elecciones generales para este año.

Estas personas ocupan la avenida Alfonso Ugarte en dirección a la Plaza Bolognesi, en una ruta similar a la que han seguido en los dos últimos días. Este es el grupo más grande de manifestantes y van acompañados por patrulleros de la Policía Nacional.

Sin embargo, los efectivos no permitieron que los manifestantes avancen hacia la avenida 9 de Diciembre y lanzaron bombas lacrimógenas para dispersarlos. Ante esta situación, los protestantes retrocedieron hasta la avenida España.

En tanto, en la Plaza Dos de Mayo concentra otro conjunto de protestantes con banderas y carteles que llevan consignas contra las autoridades del Ejecutivo y Legislativo. La Policía Nacional viene monitoreando la situación ante un posible llegada de los manifestantes a la avenida Abancay.