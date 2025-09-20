Estafas en TikTok: ¿cómo detectar perfiles falsos y evitar tiendas virtuales falsas?

Wendy Ledesma, experta en derecho al consumidor, alerta en RPP sobre el riesgo que representan los perfiles falsos y la necesidad de cuidar la información personal al realizar compras a través de esta plataforma.

La creciente popularidad de TikTok como plataforma de comercio ha traído consigo un aumento de estafas digitales, señaló a RPP Wendy Ledesma, experta en derecho al consumidor.

"Las estafas se pueden dar porque el consumidor no conoce quién es el que está detrás, quién está ofertando el producto y servicio, y las condiciones y características del producto y servicio que me estás brindando, ¿no? Ya sea por temas de calidad, por quién va a responder frente a ese producto", declaró en Sencillo y al Bolsillo.

Según información de la propia red social, 6 de cada 10 usuarios en el Perú ha comprado algo después de verlo en la aplicación, lo que muestra su enorme influencia en los hábitos de consumo, pero la apertura a la proliferación de tiendas falsas que se aprovechan de la confianza de los usuarios. Ledesma aconseja a los usuarios ejercer precaución al realizar compras.

"Creo que algo importante que debemos hacer como parte de nuestra educación digital como consumidores es primero verificar la cuenta. Es nueva, tiene muchos seguidores, eventualmente tiene comentarios o no tiene comentarios. Hay consumidores que han sido estafados, que van a comenzar a decir que han tenido tal problema con una empresa. Hay que estar atentos porque obviamente hay una intención de borrar los comentarios, pero es estar alerta. Así como nosotros cuando buscamos alguna oferta o algún producto, lo mismo hay que hacerlo en el TikTok", mencionó.

En la actualidad, el 90 % de los peruanos teme ser víctimas de estafas digitales, según el informe Radiografía de la seguridad digital en Lima: perspectivas para 2025, elaborado por Experian Perú.

Sobre actividades comerciales

Respecto al tema comercial, Wendy Ledesma recomendó que quienes realicen estas actividades "se tienen que identificar y adicionalmente también tener en cuenta" cuando identificar si existe una zona de reclamos al momento de recibir la oferta. "Eso lo puedo ver en el historial de las transmisiones o los posts que tiene este proveedor", añadió.

Además, se hizo eco de las advertencias hacia influencers que promocionan productos cuestionables. "El Perú no es desconfiado. Entonces, hay que desconfiar de ese tipo de ofertas", agregó en Sencillo y al Bolsillo.