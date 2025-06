¿Qué hago si debo al banco y dejé de pagar mi deuda?: experto en educación financiera responde

Ricardo Asmat, experto en educación financiera responde en Sencillo y al Bolsillo las dudas sobre la situación de las deudas financieras.

La compra de deuda se está convirtiendo en una alternativa con mayor demanda entre los peruanos, que buscan aliviar la carga financiera respecto a sus obligaciones crediticias les imponen.

Ricardo Asmat, experto en educación financiera, recordó en Sencillo y al Bolsillo que este mecanismo permite a los deudores transferir sus deudas de una entidad financiera a otra, con el objetivo de obtener mejores condiciones, como tasas de interés más bajas.

"[...] Básicamente permite a las personas poder negociar, cambiar la tasa de interés de una u otra manera y obtener un crédito que actualmente vienen pagando, pero por una tasa mucho menor, porque otra entidad financiera se interesó en tenerte como cliente. Una similitud que hago y comparto es cuando nos llaman de otra casa de telefonía y nos ofrecen migrar, ¿no? Nuestro servicio. Y nos dicen: 'mira, por los 12 primeros meses vas a pagar menos'. Entonces, básicamente esto es lo que hacen los bancos también. Buscan que tú cambies de entidad financiera porque ven que eres una persona responsable, que cumple y por eso es importante tener un crédito. Tienes que tener un buen historial crediticio. Si tú tienes un buen historial crediticio, tienes una mayor probabilidad que otra entidad te compre la deuda. Y, lógicamente, para cambiarnos de una entidad financiera a otra es porque tenemos mejores condiciones. Y la condición importante o la que más hincapié hacen es en la tasa de interés", declaró.

Según Ricardo Asmat, la compra de deuda es comparable a cambiar de proveedor de telefonía para disfrutar de una mejor tarifa. "Los bancos buscan clientes responsables con buen historial crediticio, y están dispuestos a ofrecer mejores condiciones para atraerlos", explicó en el programa Sencillo y Bolsillo.

Procedimientos, beneficios y riesgos

De acuerdo con Asmat, el proceso para la compra de deuda es sencillo para créditos personales, ya que generalmente no requieren garantías. Sin embargo, para los créditos hipotecarios o vehiculares, el trámite puede ser más complejo debido a la necesidad de transferir las garantías de un banco a otro.

"El crédito personal, por ejemplo, es un crédito que no tiene garantía, que en la mayoría de casos es a sola firma y te piden alguna documentación de tu nivel de ingresos que pueda ser demostrable. Pero ya cuando hablamos de un crédito vehicular o un crédito hipotecario, sabemos que dejamos una prenda en garantía, la misma casa, departamento, la propiedad que hayamos adquirido y también el tema del vehículo. Por lo tanto, el procedimiento es un poco más extenso porque hay que hacer el levantamiento, el levantamiento de la hipoteca de la entidad financiera 1 e hipotecar nuevamente la propiedad a la entidad financiera que está adquiriendo la deuda. Pero luego de ello, el proceso es bastante similar y ellos te ayudan en todo ese trámite también", aseguró.

Los beneficios principales de este procedimiento son la posibilidad de reducir la tasa de interés y, en consecuencia, el monto de las cuotas mensuales. Esto representa un alivio significativo para quienes manejan múltiples deudas.

Sin embargo, advirtió que es importante tener un "buen historial crediticio para ser elegible". Además, los deudores deben estar conscientes de que trasladar sus deudas no las elimina, sino que simplemente modifica las condiciones bajo las cuales deberán pagarlas.

Existe también la posibilidad de que, al cambiar de entidad, los deudores puedan incurrir en nuevos costos administrativos o seguros que no anticiparon inicialmente.

Casos de deudas morosas

En situaciones donde las deudas están en mora, las entidades financieras a menudo transfieren estos créditos a estudios jurídicos para su cobranza. En estos casos, los deudores pueden negociar directamente con los estudios para llegar a un acuerdo que podría incluir una reducción del monto total de la deuda.

Consejos

Ricardo Asmat recomendó que los deudores evalúen sus opciones con calma y se informen bien sobre las condiciones y costos asociados antes de proceder con una compra de deuda, así como comprender términos como la Tasa de Costo Efectivo Anual (TCEA).

"Hay que analizar tres puntos muy importantes a la hora de obtener un crédito. El primero, y creo que la mayoría lo hace, es ¿puedo pagar esta cuota o no la puedo pagar? Entonces, ese es un análisis, se puede decir el primero, pero no es el totalmente importante. El segundo, que es bastante importante, es la tasa de interés. Yo siempre les digo a las personas, no se queden con la tasa mensual, no se queden con la tasa anual, pregunten por la TCEA, son cuatro letras, la tasa de costo efectivo anual, la T, la C, la E y la A. ¿Por qué? Porque ese es el verdadero porcentaje que uno paga por el crédito", concluyó en Sencillo y al Bolsillo.

Asmat recomienda que todos los consumidores financieros se informen bien antes de adquirir nuevas deudas. | Fuente: RPP