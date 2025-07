Sencillo y al Bolsillo: consejos esenciales para maximizar tus finanzas

Roberto Percca, gerente de Desarrollo del Emprendedor de Mibanco, explicó en Sencillo y al Bolsillo las claves para maximizar tus finanzas, con el uso de créditos, aplicar ahorros y seguros para mantener la estabilidad financiera.

En Sencillo y al bolsillo de RPP, se abordó un tema crucial para muchos emprendedores y ciudadanos: el uso de créditos financieros para potenciar negocios. Valeria Fuertes, conductora del programa, conversó con Roberto Percca, gerente de desarrollo del emprendedor de Mibanco, quien ofreció una serie de consejos para aquellos que están considerando solicitar un crédito.

Percca comenzó destacando que, cuando se utiliza de manera adecuada, un crédito puede ser una herramienta poderosa para impulsar el crecimiento de un negocio. Ello en un mes clave, debido a celebrarse Fiestas Patrias.

Sin embargo, subrayó la importancia de utilizar el crédito de manera responsable. Perca, enfatizó que los emprendedores deben tener un plan claro sobre cómo invertir el dinero antes de solicitar un préstamo.

"En estas fechas se presentan ferias, por ejemplo, donde puedes alquilar un stand, poner mercadería y vender mucho más. En todas estas, es espectacular un crédito, ¿no? Y te va a ayudar a crecer porque vas a ganar. Pero, sin embargo, también si es que tú pones el dinero o agarras un dinero y no sabes en qué vas a gastar, y terminas comprando un televisor de 50 pulgadas porque te faltaba el televisor en tu casa, pues definitivamente eso va a mermar el tema de devolver el dinero y va a reducir el capital de tu negocio", declaró.

Responsabilidad Financiera

Percca también advirtió sobre el peligro de usar el dinero del crédito para gastos personales o no relacionados con el negocio, ya que esto puede comprometer la capacidad de devolver el préstamo y afectar negativamente el capital del negocio. "A veces las personas creen que el dinero es suyo y pueden disponer de él como quieran", señaló, recalcando la importancia de la responsabilidad financiera.

Opciones de créditos y errores comunes

Un error común que señaló Percca es creer que el dinero del crédito es propio y gastarlo sin un plan claro. Además, advirtió contra la práctica de obtener créditos de múltiples entidades, lo cual puede llevar a un desorden financiero y complicaciones en la gestión de las deudas.

También mencionó la importancia de mantener un buen historial crediticio. "Pagar puntualmente afecta positivamente tu historial, lo que a su vez puede brindarte mejores condiciones crediticias en el futuro, como mayores montos o mejores tasas de interés", explicó.

Conclusión

El crédito, de acuerdo con Percca, puede ser una herramienta poderosa para los emprendedores, pero debe utilizarse con cuidado y planificación. La educación financiera y el autoconocimiento son claves para maximizar sus beneficios y evitar complicaciones.

"No tengas miedo en sacar un crédito, pero primero ten claro en qué lo vas a usar y cuánto vas a ganar. Si eso ocurre, lo vas a poder pagar. No tengas miedo, ¿no? Y lo segundo, importante, no saques de varias instituciones. Uno o dos. Uno o dos. Y empieza siempre por montos pequeños para que tú sepas ir adecuando tu negocio esos pagos. No te emociones. Así la gente te quiera dar, no te emociones. Si tú no sabes con exactitud en qué vas a invertir la plata. Yo creo que, si lo haces eso, vas a seguir creciendo y vas a aprovechar muchas oportunidades del sistema financiero", declaró.

Tres Preguntas Clave

Percca recomendó que antes de tomar un crédito, los emprendedores se hagan tres preguntas fundamentales:

1. ¿Para qué necesito el dinero?

Es esencial tener un propósito claro para el crédito, como comprar mercadería para una campaña específica o reparar equipo necesario para el negocio.

2. ¿Cuánto voy a ganar con esta inversión?

Estimar las ganancias potenciales es crucial para asegurarse de que el negocio podrá generar suficientes ingresos para cubrir el crédito y obtener beneficios.

3. ¿Cómo voy a pagar el crédito?

Tener un plan de pago realista ayuda a evitar problemas financieros a futuro.