Sandoval anuncia reunión con LAP este lunes para discutir reapertura del Terminal 1 del Jorge Chávez

El ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, brindó una conferencia de prensa en la que se refirió una vez más a la expansión en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

Con respecto a la posibilidad de reabrir el Terminal 1 del Aeropuerto Jorge Chávez, el ministro Sandoval aclaró que sus declaraciones previas fueron una "idea" y no una decisión unilateral.

"Para llegar a construir un edificio, todo nace con una idea," sostuvo y descartó tener "problemas con LAP" (Lima Airport Partners), informando que se ha comunicado con los concesionarios para conversar y "compartir la idea del Ministerio de Transportes y Comunicaciones".

"Estoy esperando que vengan los concesionarios que están en Alemania, con quienes me he comunicado telefónicamente y me han oficializado que están acá el día lunes. Ya había informado que me había comunicado con el señor y me dijo que el día lunes están acá y el día lunes los esperaré, conversaremos", aseguró.

Sandoval manifestó la voluntad del MTC de que el Aeropuerto Jorge Chávez tenga dos terminales, una "idea" que, según él, cuenta con el respaldo del "90 % de la población".

Asimismo, precisó que las discusiones sobre una posible reapertura del antiguo terminal no corresponden a "esta gestión", sino que son temas que datan desde 2001 y se manejaron con administraciones anteriores y adendas al contrato. El tema del financiamiento para esta posible expansión también será parte de las conversaciones con la concesionaria.