"Melcochita" sufrió algunas complicaciones a causa del COVID-19. | Fuente: Instagram

A pesar de estar vacunado, el cómico Pablo Villanueva tuvo algunas complicaciones producto del COVID, por lo que debió recurrir a un balón de oxígeno. Así lo explicaron el mismo “Melcochita” y su esposa Monserrat Seminario en una comunicación con el diario Trome.

“Estuve dos días y medio con oxígeno porque mi saturación bajó a 87 y tuvieron que ponerme el aparato en la nariz, me han administrado seis litros porque en las madrugadas la saturación disminuía mucho cuando me echaba a la cama, así que tuve que dormir sentado y así mi saturación llegaba a 93 o 94”, precisó el cómico y sonero de 85 años.

Cuando le preguntaron si se asustó, “Melcochita” respondió que sí, pero más que nada porque tiene que trabajar, para hacerse cargo de sus hermanos, sus hijas y el resto de su familia. Afortunadamente, su estado es favorable, y deben darle de alta el lunes, en que le harán otras pruebas. El sábado 22, día de la entrevista, su saturación era de 97.

Monserrat Seminario también dio algunos detalles sobre los complicados momentos que pasó su esposo a causa del COVID: “El doctor pidió que le dejen la vía hasta el día lunes para que puedan administrarle las medicinas que le han recetado y también el oxígeno. Le han puesto unas ampollas en la barriga y eso lo ayudó mucho para que se recupere, pero sí, pasó momentos difíciles”.

"Melcochita" confirmó que tiene COVID-19

En las últimas semanas se ha conocido a través de redes sociales que muchas celebridades y personajes de la farándula local han dado positivo para COVID-19, esto en el marco de la tercera ola de contagios que está atravesando el país.

Precisamente, una de esas figuras que recientemente ha anunciado ser positiva para el virus es Pablo Villanueva "Melcochita". A través de sus redes sociales, el sonero y comediante de 85 años, dio a conocer la noticia que preocupó a muchos de sus seguidores.

"Me hice una prueba y he salido positivo al virus. Así tengan la vacuna siempre anden con sus dos mascarillas. Lo mío no es tan grave", dijo el artista nacional tras disculparse con el público que tenía previsto asistir al evento que tenía programado para este fin de semana en el distrito de Chorrillos.

