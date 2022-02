Pablo Villanueva "Melcochita" indicó que no piensa en el retiro. | Fuente: Instagram / Pablo Villanueva

El domingo 13 de febrero, uno de nuestros cómicos más representativos, Pablo Villanuva “Melcochita” dio una entrevista al diario Trome, donde contó que está totalmente recuperado del cuadro de COVID-19 que sufrió semanas atrás. Asimismo, habló sobre un posible retiro, el cual descartó tajantemente.

“Espero seguir con vida, seguir haciendo reír al público y morirme en un escenario, no me veo retirándome y quedándome en casa, no va conmigo”, fue la categórica respuesta de “Melcochita”, quien además enfatizó que él vive del cariño y aplauso del público, de toda esa gente que, a sus 85 años, aún lo sigue.

Justamente, acaba de realizar un show con otro de nuestros cómicos de bandera, Miguelito Barraza. Contó que la presentación fue espectacular y que, incluso, los asistentes se pusieron de pie para aplaudirlos.

A propósito de esta presentación, señaló que ya son pocos los cómicos activos de su generación. “Sucede que solo quedamos Barraza y yo, pues el maestro Guillermo Rossini se ha retirado y Tulio Loza tiene un espacio pequeño en televisión”, expresó “Melcochita”.

Pablo Villanueva tampoco ha dejado de lado la música. Al final de la entrevista, señaló que tiene propuestas del extranjero, por lo que aprovechará un próximo viaje al extranjero para grabar.

Orgulloso de su hija Yessenia

Pablo Villanueva ha manifestado en varias oportunidades que es el sostén de su familia. No solo de sus hijos, sino también de sus hermanos. Sin embargo, en los últimos tiempos no ha podido ayudar a todos por igual, ya que tiene tres hijas pequeñas, fruto de su matrimonio con Monserrat Seminario.

Cuando Trome le preguntó por las críticas que ha recibido al respecto, “Melcochita” respondió: “Hay gente frustrada que usa cualquier pretexto para insultar, para atacar, pero gracias a Dios tengo el cariño de muchas más personas, que me brindan su apoyo”.

También habló sobre su hija Yessenia, a quien se ha visto en las últimas semanas trabajando en las calles. Sus palabras para ella son de elogio y admiración. Incluso subrayó que grandes artistas nacionales comenzaron en la calle.

“Me da gusto que mi hija Yessenia esté trabajando, pues hace noticia por algo bueno, ella no estafa ni roba a nadie, no se mete en problemas. Además, trabajar en la calle no es malo, lo malo es no trabajar… Ella actualmente tiene su pareja y está saliendo adelante con su esfuerzo”, manifestó Pablo Villanueva.

