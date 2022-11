Aaron era un famoso cantante y actor, así como hermano menor del también conocido Nick Carter, integrante de la agrupación Backstreet Boys. | Fuente: AFP

El actor y rapero estadounidense Aaron Carter murió a los 34 años en Lancaster, California. Según TMZ, el hermano de Nick Carter, integrante de los Backstreet Boys, fue hallado sin vida en la bañera de su casa. Al lugar acudió la policía tras ser alertada por varias llamadas a la central de emergencias 911.

De acuerdo con fuentes consultadas por el medio norteamericano, no existe evidencia de que se haya cometido un crimen contra el artista. Por el momento no se han dado más datos al respecto debido a que las autoridades se encuentran investigando el caso.

Por lo pronto, el exterior de la casa de Carter se encuentra cercada con cinta amarilla para evitar el paso de curiosos. Además de sus problemas médicos, Aaron también tuvo conflictos familiares que lo marcaron profundamente.

En 2018 denunció que su difunta hermana, Leslie abusó sexualmente de él cuando tenía 10 años. Poco tiempo después, su hermano Nick pidió una orden de alejamiento contra él por amenazar con matar a su mujer.

Trayectoria

Aaron Carter se crio a la sombra de su hermano mayor Nick Carter, uno de los célebres miembros de Backstreet Boys. Aunque se inició como líder de Dead End cuando apenas tenía siete años, fue gracias a Nick y el resto de miembros que Aaron Carter saltó a la fama cuando cantó el tema 'Crush on you'. Luego tuvo varios álbumes en solitario, con discos de oro y platino a sus espaldas durante los años siguientes.

Puso voz a 'I Just Can’t Wait to Be King' en la película de 'El rey león' e incluso participó en shows juveniles como 'Sabrina, la bruja adolescente' o 'Lizzie McGuire'. Incluso tuvo propio reality, 'House of Carters', junto al resto de sus hermanos.

Lejos de aquella imagen de ídolo infantil y uno de los príncipes del pop, conforme pasaron los años, Aaron Carter comenzó a consumir drogas y alejarse de su música.

Pese a todo, en 2019 Aaron reconoció a People que estaba ntentado evitar las conductas tóxicas, alejarse de las drogas y crear nueva música. Además, acostumbra a interactuar con sus fans a través de sus canales en las redes sociales.

