Hilary Duff y Aaron Carter tuvieron una relación sentimental entre el 2001 y 2004. | Fuente: Composición (Instagram / AFP)

Entre las celebridades que reaccionaron ante la temprana muerte de Aaron Carter, muerto este sábado 5 de octubre a los 34 años, se encuentra la actriz y cantante Hilary Duff. Ella recurrió a sus redes sociales para dedicarle una publicación a quien fuera su pareja durante tres años, entre 2001 y 2004.

Desde su cuenta de Instagram, la protagonista de "How I Met Your Father" compartió un mensaje dirigido al hermano menor de Nick Carter: "Lamento profundamente que la vida haya sido tan dura y que hayas tenido que luchar frente a todo mundo. Tenías un encanto que era absolutamente efervescente. Vaya, mi yo adolescente te amaba profundamente".

Hacia el final de su comunicado, Hilary Duff le envió "amor" a la familia del fallecido artista "en este momento". "Decansa tranquilo", concluyó quien protagonizó la recordada serie de Disney, "Lizzie McGuire". En dicha producción, como se recuerda, Aaron Carter hizo una aparición especial en un episodio.

Actualmente, Duff es madre de tres hijos y está casada con Matthew Koma desde 2019. Entre sus últimos proyectos televisivos y cinematográficos, figuran la película "The Haunting Of Sharon Tate" y la serie "Younger". "Lizzie McGuire", la ficción que la lanzó a la fama, está disponible en la plataforma Disney+.

La actriz Hilary Duff y el mensaje que le dedicó a Aaron Carter a través de su cuenta de Instagram. | Fuente: Instagram / Hilary Duff

Aaron Carter, su trayectoria



Aaron Carter se crio a la sombra de su hermano mayor Nick Carter, uno de los célebres miembros de Backstreet Boys. Aunque se inició como líder de Dead End cuando apenas tenía siete años, fue gracias a Nick y el resto de miembros que el artista saltó a la fama cuando cantó el tema 'Crush on you'.

Más adelante, el cantante que fue encontrado muerto en la bañera de su casa tuvo varios álbumes en solitario, con discos de oro y platino a sus espaldas durante los años siguientes.

Puso voz a 'I Just Can’t Wait to Be King' en la película de 'El rey león' y participó en shows juveniles como 'Sabrina, la bruja adolescente' o 'Lizzie McGuire'. Incluso tuvo propio reality, 'House of Carters', junto al resto de sus hermanos.

Lejos de aquella imagen de ídolo infantil y uno de los príncipes del pop, conforme pasaron los años, Aaron Carter comenzó a consumir drogas y alejarse de su música.

Pese a todo, en 2019 Aaron reconoció a People que estaba intentado evitar las conductas tóxicas, alejarse de las drogas y crear nueva música. Además, acostumbraba a interactuar con sus fans a través de sus canales en las redes sociales.