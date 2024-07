"Estaba muy enojada": Lisa Kudrow revela los momentos más incómodos de grabar 'Friends'

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

No todo era diversión en el set de Friends, especialmente para Lisa Kudrow. La actriz, quien dio vida a Phoebe Buffay en la popular serie, reveló que a menudo se frustraba con las risas del público en vivo. Asegura que el público se reía durante demasiado tiempo en momentos que ella consideraba que no merecían una respuesta tan entusiasta.



Kudrow interpretó a Phoebe, una de los seis amigos de la serie, a lo largo de sus diez temporadas. Su personaje, una excéntrica masajista y músico con un pasado difícil pero un corazón enorme, le valió seis nominaciones al Emmy y una victoria como Mejor Actriz de Reparto en una Serie de Comedia.

¿Qué le molestaba a Lisa Kudrow en Friends?

En una entrevista con el podcast Conan O’Brien Needs a Friend, Lisa Kudrow, de 60 años, reveló que las risas exageradas del público durante las grabaciones de Friends le resultaban irritantes. "Se reían demasiado tiempo. No era tan divertido", comentó Kudrow. "No era una respuesta honesta y me molestaba", añadió.



Según Kudrow, las risas prolongadas del público afectaban el ritmo del programa: "A veces observaba cuánto tiempo se reían y pensaba: ‘Vamos’. Realmente me enojaba". Explicó que "un programa de televisión no está hecho para la audiencia en vivo", sino para los televidentes en casa. "Si fuera una obra de teatro, sí, ríete todo lo que quieras", agregó.



Kudrow también mencionó que Friends solía grabar de seis a ocho horas para un episodio de media hora, lo que provocaba que la audiencia eventualmente dejara de reírse. Esto llevaba a los escritores a pensar que el material ya no funcionaba, lo que resultaba en reescrituras y más tomas. "¿Quién sufre si no se ríen? Estoy bien si no se ríen tan fuerte. Podemos seguir adelante”, comentó.

¿Qué decidió Lisa Kudrow tras la muerte de Matthew Perry?

Además de recordar los momentos incómodos en Friends, Lisa Kudrow también evocó aquellos que tienen un lugar especial en su memoria, como la icónica escena en la que el elenco baila en una fuente.



Kudrow reveló que, durante la filmación de esa escena, tanto ella como sus compañeros estaban cansados y pasaban mucho frío. Sin embargo, las bromas de Matthew Perry, quien falleció en octubre de 2023, lograron mantener el buen ánimo del grupo.



“Después de que Matthew murió, empecé a ver el programa nuevamente porque ya no se trataba de mí. Tenía que ver con él por alguna razón”, explicó Kudrow. “No empecé desde la primera temporada (...) a veces, desde que murió, me he pasado todo el día viendo el programa”, concluyó.

