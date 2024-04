Actriz de 'Romeo y Julieta' recibe el respaldo de más de 800 colegas en una carta abierta contra el racismo

Más de 800 actrices afrodescendientes y no binarias firmaron una carta abierta condenando el abuso racial en redes sociales hacia Francesca Amewudah-Rivers, quien recientemente fue elegida como Julieta para la nueva adaptación que prepara el director de teatro Jamie Lloyd de la obra Romeo y Julieta, junto a Tom Holland.

La misiva, publicada en The Guardian, fue iniciativa de la actriz de Enola Holmes, Susan Wokoma, y la dramaturga de Crowning Glory, Somalia Nonyé Seaton.

"Cuando se anunció la elección de Francesca Amewudah-Rivers en la producción de Jamie Lloyd de Romeo y Julieta, muchas personas celebraron y dieron la bienvenida a esta noticia. Muchos de nosotros recurrimos a las redes sociales para llenar de amor y felicitaciones a nuestra hermana menor, un gran logro para alguien tan joven en su carrera. Un talento en ascenso importante", inicia la carta.

"Pero luego vino un horror demasiado familiar que muchos de nosotros, artistas negras de piel oscura, hemos experimentado. El abuso racista y misógino dirigido a un alma tan dulce ha sido demasiado para soportar. Que el anuncio de reparto de una obra desencadene tal abuso retorcido y feo es realmente vergonzoso para aquellos tan vacíos y estériles en sus propias vidas que deben entrometerse en un abuso odioso", se lee.

Entre los 883 firmantes se encuentran Lashana Lynch (No Time to Die), Sheila Atim (The Woman King), Marianne Jean-Baptiste (Secrets & Lies), Lolly Adefope (Ghosts), Freema Agyeman (Doctor Who), Wunmi Mosaku (His House) y Tamara Lawrance (The Silent Twins).

Solicitan apoyo emocional para Francesca Amewudah-Rivers

La carta llega después de que la compañía productora de Romeo y Julieta, Jamie Lloyd Company, emitiera una declaración condenando los comentarios racistas contra Francesca Amewudah-Rivers.

"Tras el anuncio del elenco de nuestro Romeo y Julieta, hubo una avalancha de abuso racial deplorable en línea dirigido hacia un miembro de nuestra compañía. Esto debe parar", indicaron.

La declaración de la compañía de Jamie Lloyd fue bien recibida por los firmantes de la carta, quienes dijeron que esperaban que "se extendiera un apoyo emocional" para la actriz.

"Varias veces, las compañías de teatro, los productores y los streamers no han ofrecido ninguna ayuda o apoyo cuando sus artistas negras enfrentan abuso racista o misógino. A menudo se deja la denuncia en los hombros de la persona abusada, quien también se espera que promocione dicho espectáculo", continúa la carta.

"Queremos enviar un mensaje claro a Francesca y a todas las intérpretes negras que enfrentan este tipo de abuso: te vemos. Vemos el arte que logras producir no solo con las presiones que enfrentan tus colegas blancos sino también con el obstáculo traumático añadido de la misoginia. Estamos muy emocionados de verte brillar".

Entradas agotadas

Francesca Amewudah-Rivers previamente protagonizó Bad Education y sus créditos teatrales incluyen Macbeth (Shakespeare's Globe), Antigone (Colchester Mercury), Othello (National Youth Theatre REP Company), Animal Farm (National Youth Theatre REP Company) y Ordinary Miracle (National Youth Theatre REP Company).

Romeo y Julieta, dirigida por Jamie Lloyd, cuenta con la estrella de Spider-Man: No Way Home, Tom Holland, como Romeo, y está programada para presentarse en el Teatro Duke of York de Londres del 23 de mayo al 3 de agosto. La temporada ya está agotada, según Variety.

