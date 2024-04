¿Habrá 'Spider-Man 4' con Tobey Maguire? Director de la saga original responde

Sam Raimi, director de la icónica trilogía de Spider-Man con Tobey Maguire, decidió salir al frente y aclarar los rumores de una nueva secuela de la saga con el mencionado actor. En una entrevista con CBR durante la WonderCon el último lunes, el cineasta estadounidense de 64 años no dudó en responder ante los fanáticos que vienen comentando sobre un posible Spider-Man 4.

“Bueno, no he escuchado nada todavía. Leí sobre los rumores, pero no estoy trabajando en eso. Quiero decir, Marvel y Columbia Pictures están triunfando con las películas actuales de Spider-Man, y no sé si volverán a recurrir a mí”, manifestó.

En ese sentido, Sam Raimi destacó los últimos proyectos de Marvel sobre Spider-Man mencionando incluso la aparición de Tobey Maguire en Spider-Man: sin camino a casa junto con Tom Holland y Andrew Garfield.

“No estoy seguro, pero adoro todas las nuevas películas de Spider-Man. Me encantó Spider-Man: No Way Home. Fue muy potente ver a Tobey Maguire otra vez en ella”, añadió.

En efecto, Tobey Maguire es el primer actor que encarnó una película live-action de Spider-Man el 2002 junto con un destacado elenco conformado por Kirsten Dunst, Willem Dafoe, James Franco, Rosemary Harris y Alfred Molina.

“No he hablado con Tobey al respecto, pero tal vez Marvel sí lo ha hecho, o Columbia Pictures. Acabo de trabajar con Marvel en una película llamada Doctor Strange en el Multiverso de la Locura. Así que tengo una muy buena relación con ellos. Estoy seguro de que me enteraría si estuviera en proceso. Creo que sí. No lo sé”, señaló Raimi.

Tobey Maguire es el primer actor que encarnó una película live-action de Spider-Man.Fuente: Sony Pictures

Sam Raimi: "Me encantaría volver a trabajar con Tobey Maguire"

El 2022, Sam Raimi recalcó que sí estaría dispuesto a dirigir Spider-Man 4. El director resaltó que, en caso se diera la posibilidad, volvería a trabajar con Tobey Maguire y Kirsten Dunst.

"Amo a Tobey. Amor a Kirsten. Creo que todo es posible. Realmente no tengo una historia o un plan. No sé si Marvel estaría interesado en eso ahora mismo. Realmente no persigo eso, pero suena bonito. Incluso si no fuera una película de Spider-Man, me encantaría volver a trabajar con Tobey en un papel diferente", sostuvo el cineasta a ComicBook.

Sony Pictures canceló 'Spider-Man 4' el 2010

En enero de 2010, Sony Pictures reveló que el proyecto Spider-Man 4 había sido cancelado. Esto, luego de desacuerdos entre San Raimi y la productora cinematográfica por cambios que buscaba hacer el director en los personajes.

Otra de las razones de la renuncia de San Raimi fueron los plazos y la gran carga de trabajo del director para lograr una película de Spider-Man mejor que su antecesora. Finalmente, la franquicia con Tobey Maguire quedó paralizada descartando también una quinta y sexta entrega.

"I haven't heard about that yet": Sam Raimi tells CBR's @djkevlar that fans shouldn't take those Spider-Man 4/Tobey Maguire rumors too seriously. pic.twitter.com/qbvrzKmAt0 — CBR (@CBR) April 1, 2024

