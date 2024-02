De Marvel al teatro: Tom Holland protagonizará una nueva adaptación de Romeo y Julieta

El lunes por la noche, Tom Holland intrigó a sus fans de Instagram con un enigmático video jugando al golf y prometiendo un "gran anuncio". Las especulaciones sobre su próximo proyecto, desde un torneo benéfico hasta la cuarta entrega de Spider-Man, inundaron las redes. Sin embargo, la revelación final sorprendió a muchos: protagonizará una nueva adaptación teatral de Romeo y Julieta.

Este anuncio marca el retorno de Holland a las tablas tras un período activo en el cine, donde ha destacado en roles como Peter Parker en el Universo Cinematográfico de Marvel y Nathan Drake en Uncharted. Recientemente, el actor recibió elogios por su participación en la miniserie de Apple TV+ The Crowded Room y tiene en su agenda futura el biopic de Fred Astaire.

La dirección de esta nueva adaptación correrá a cargo de Jamie Lloyd, y las funciones se llevarán a cabo en el teatro Duke of York de Londres desde el 11 de mayo hasta el 3 de agosto de 2024, con una duración limitada de 12 semanas. La preventa de entradas iniciará el martes 13 de febrero, y los interesados ya pueden registrarse para obtener acceso prioritario.

De vuelta al teatro

Para Holland, esta producción marca su retorno al teatro tras 14 años, desde su debut a los doce años en Billy Elliot: El Musical en 2008. Según Jamie Lloyd, director de Romeo y Julieta, "Tom Holland es uno de los jóvenes actores más destacados y emocionantes del mundo. Es un honor tenerlo de vuelta en el West End", afirmó en una entrevista con Broadway World.

Aunque se ha lanzado un primer póster promocional con Holland, con su rostro en rojo sangre, y el eslogan, "Los placeres violentos tienen fines violentos", aún se desconoce quién interpretará a Julieta y al resto de los personajes principales. Tampoco se conoce el enfoque de esta nueva versión.

Tom Holland protagonizará una nueva adaptación de Romeo y Julieta para el teatro.Fuente: Instagram: @RomeoJulietLDN

Tom Holland protagonizará una nueva adaptación de Romeo y Julieta para el teatro.Fuente: Marvel Studios

¿Cómo está la relación de Tom Holland y Zendaya?

Tom Holland ha desmentido rotundamente los rumores que sugieren una posible ruptura con Zendaya. A pesar de que la actriz recientemente dejó de seguirlo en Instagram, junto con otros amigos, Holland negó cualquier separación cuando fue abordado por un fotógrafo en las calles de Los Ángeles mientras paseaba con un amigo.

"¿Tú y Zendaya han terminado?", le consultaron al actor de Spider-Man. Aunque no se explayó demasiado, Holland abordó el tema con firmeza, respondiendo: "No, absolutamente no", antes de dirigirse hacia su automóvil. En paralelo, la protagonista de Euphoria también fue avistada en Los Ángeles; sin embargo, hasta el momento, no ha hecho comentarios al respecto.

A pesar de las señales que generaron especulaciones, como la pausa en seguirse mutuamente y la ausencia de fotos juntos en público, no existen pruebas concluyentes de una ruptura. Fuentes cercanas a TMZ desmintieron los rumores recientes al revelar que la pareja pasó la víspera de Año Nuevo juntos.

Tom Holland mantiene una relación con la actriz Zendaya.Fuente: Instagram: tomholland2013

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis