Adam Sandler le envía flores a Jennifer Aniston cada Día de la Madre tras conocer su lucha por ser mamá

La actriz Jennifer Aniston es una las artistas más queridas de Hollywood y, como toda estrella, no ha podido evitar hablar de su vida privada desde que se volvió famosa. Desde que se comenzó a hablar de su maternidad cuando se casó con Brad Pitt, la han presionado para que hable sobre tener hijos.

Harta de los comentarios malintencionados, reveló que no podrá ser madre tras anunciar que se sometió a un proceso de fecundación in vitro, sin embargo, no lo logró. Han sido años de haber pasado por este duro momento y siempre hubo alguien que la apoyó desde que conoció su situación: Adam Sandler.

Jennifer Aniston y Sandler se conocen desde adolescentes y hasta la actualidad mantienen una gran amistad. Han participado juntos en películas y no solo eso, la actriz también tiene una buena relación con Jackie, esposa de su amigo. Como muestra de aprecio y respaldo, la artista viene recibiendo flores en el Día de la madre todos los años por parte de la pareja.

“Aniston, que no tiene hijos y ha hablado abiertamente sobre sus problemas con el tratamiento de fertilidad, dice que Sandler y su esposa le envían flores cada Día de la Madre”, aseguró una fuente para la revista WSJ Magazine.

La amistad de Jennifer Aniston y Adam Sandler sobrepasa las pantallas y ambos lo han demostrado en todo momento. Por ejemplo, el actor fue el encargado de dar un discurso cuando Aniston recibió su estrella en el Paseo de la Fama.

Jennifer Aniston quiso quedar embarazada con fecundación in vitro

Un sinfín de rumores se tejen alrededor de las vidas de las celebridades. En el caso de Jennifer Aniston, las historias son muchas, como que prefirió su carrera antes que su matrimonio, cuando estaba casada con Brad Pitt, o que se resistía a tener hijos. Cotilleo al que la intérprete de 54 años decidió ponerle un pare en una reciente entrevista con la revista Allure.

La estrella de Friends protagonizó la portada de diciembre de 2022 de la mencionada publicación, donde confesó: "Todos esos años y años de especulación fueron realmente difíciles. Estaba sometiéndome a un proceso de fecundación in vitro, bebiendo tés chinos, lo que fuera, estaba intentándolo todo".

"Habría dado cualquier cosa si alguien me hubiera dicho: 'Congela tus óvulos. Hazte un favor'. Pero, simplemente, no lo piensas. Así que aquí estoy. El barco ha zarpado", comentó Jennifer Aniston sobre esa batalla contra infertilidad que emprendió desde hace varios años. Después de todo, los deseos de maternidad estuvieron presentes en ella.

¿Dicho tratamiento lo llevó a cabo mientras estuvo casada con Brad Pitt o Justin Theroux? La actriz no detalló el momento en que ocurrió, pero afirmó sentir "un poco de alivio" actualmente. "Ahora ya no hay más: '¿Puedo tenerlos?' Ya no tengo que pensar en eso", indicó la intérprete de 54 años.